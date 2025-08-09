為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    批某些國家不願俄烏停戰 普廷特使：他們會大力破壞雙普會

    川普、普廷「雙普會」時間、地點是15日在美國阿拉斯加州。（法新社檔案照）

    2025/08/09 23:55

    〔中央社〕針對美國總統川普昨天宣布15日將與俄羅斯總統普廷召開高峰會，普廷的國際經濟與投資合作特使狄米崔夫今天表示，某些國家會做出「巨大努力」來破壞這場會談。

    路透社報導，川普（Donald Trump）先前表示，俄羅斯和烏克蘭接近達成停火協議，可能解決這場已持續3年半的衝突。相關協議內容雖尚未對外公布，但烏克蘭可能被要求放棄大片領土，而許多歐洲國家也反對這樣的結果。

    狄米崔夫（Kirill Dmitriev）今天指責有些國家尋求讓這場戰爭拖延下去。他在社群媒體平台Telegram的個人帳號發文說：「一些有意讓衝突繼續下去的國家，毫無疑問會盡巨大努力來破壞普廷（Vladimir Putin）總統與川普總統這場預定會議。」

    狄米崔夫並表示，他所說的努力指的是「挑釁和（散布）假消息」。但他未指明是哪些國家或可能是哪種「挑釁」行為。

    克里姆林宮稍早已證實會有這場俄美領袖高峰會。普廷的幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說，兩人將「聚焦在商討針對烏克蘭危機有哪些選項可達成長久的和平解決方案 」。

    鄂夏柯夫還表示：「這顯然會是段充滿挑戰的過程，但我們會積極、憤發地投入。」

