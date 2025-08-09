差點成聖母院2.0！西班牙哥多華大教堂暗夜火警 幸僅局部受損

西班牙哥多華大教堂全貌。（法新社檔案照）

2025/08/09 22:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕西班牙南部的知名古蹟哥多華大教堂，8日晚間驚傳火警， 所幸火勢迅速被控制，大教堂發言人表示，這座在數十年前就被列入聯合國教科文組織世界遺產，9日已重新開放；哥多華市府稍後表示，火災僅導致該大教堂局部受損。

哥多華大教堂位於西班牙安達魯西亞地區的哥多華市（Cordoba），由清真寺改建，被視為伊斯蘭建築珍寶。該大教堂的發言人說，大教堂已於9日上午10時（台灣時間同日下午4時）開放，但失火區暫不對大眾開放。

請繼續往下閱讀...

該大教堂在火災中受損部分，是被稱為阿爾曼索爾中殿（Almanzor nave）的區域，現已被及腰的屏障封起來；主要損失集中在失火的小禮拜堂，其屋頂經火燒，以及被滅火用水重壓而「完全坍塌」。

根據了解，火勢始於當地時間8日晚間9時左右，一度令人擔心，這座建於中世紀早期的珍貴建築將毀於一旦，以及令人聯想起2019年巴黎聖母院也曾遭祝融之禍。

現場影片顯示，這處每年吸引200萬人造訪地的重要景點，在內部冒出火焰與煙；火勢在午夜過不久就被撲滅，但消防人員仍徹夜駐守於現場監控。西國媒體9日拍攝的畫面可看到，當遊客排隊等候入內參觀時，大教堂附近街道上仍有數輛消防車與員警。

哥多華大教堂原址最初是1座小教堂，西元8世紀至10世紀之際，被當時的穆斯林統治者在小教堂遺址蓋1座清真寺，13世紀時又被征服西班牙的基督徒改建為大教堂，並在稍後數世紀持續改建。1984年，哥多華大教堂以其建築與文化重要性，而被登錄為聯合國教科文組織世界遺產。

西班牙知名古蹟、哥多華大教堂8日晚間失火，受損區域已拉上封鎖線。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法