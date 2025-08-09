地球4光年外潛藏巨行星 韋伯發威捕捉到神秘蹤跡

可能存在半人馬座α星系統的氣態巨行星（圖前）模擬圖。半人馬座α星A位於左上角，半人馬座α星B位於右上角，兩者之間的小光點是地球的恆星太陽。（取自NASA官網， NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt, Caltech/IPAC）

2025/08/09 21:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST）發現，距離地球約4光年處存在一顆氣態巨行星的強烈跡象，如果獲得證實，它將成為已知距離地球最近、位於類太陽恆星宜居帶的行星，並可能擁有適合生命存在的衛星。

根據NASA新聞稿和英國廣播公司新聞網（BBC News）8日報導，這顆潛在行星位於三合星系統「半人馬座α星」（Alpha Centauri），美國國家航空暨太空總署（NASA）和加州理工大學的天文學家，去年從韋伯直接成像觀測數據，首次發現它可能存在的跡象，但是後續的觀測未能再次探測到，因此尚須進一步確認。中紅外線觀測和軌道模擬顯示，這顆潛在行星質量可能大約與土星相當，以橢圓軌道圍繞類似太陽的半人馬座α星A（南門二甲）運行，與恆星距離，約是太陽與地球距離的1到2倍。

牛津大學太空儀器學副教授豪威特（Carly Howett）向BBC表示，「以銀河系尺度而言，它非常靠近，就在我們的左鄰右舍」，在後續觀測中未能再被探測到，可能是因為它位於母恆星後方，或者距離恆星太近而被恆星強光掩蓋。

這顆行星的性質可能與木星或土星類似，被厚重的氣體雲包覆，因此它本身不適合生命存在，但是如同木星等氣態巨行星一樣，可能擁有冰質衛星，此外，與太陽系的氣態巨行星相比，它離母恆星更近，都增加適居的可能性。

科技新聞網站Gizmodo報導指出，若這顆潛在行星獲得確認，將打破多項紀錄：將成為天文學史上，第一個觀測到圍繞著一顆年齡、溫度與太陽類似之恆星的系外行星，也是已知距離地球最近、位於類太陽恆星宜居帶內的系外行星，它也將會是迄今以直接成像方式拍攝到、而非透過間接方法探測到，距離母恆星最近的行星。

這份研究報告已在論文預印本平台arXiv發表，並被「天文物理期刊通訊」（Astrophysical Journal Letters）期刊接受。天文學家接下來打算利用預定2027年啟用的NASA「羅曼太空望遠鏡」，尋找更多這顆潛在行星存在跡象。

