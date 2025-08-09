為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    地球4光年外潛藏巨行星 韋伯發威捕捉到神秘蹤跡

    可能存在半人馬座α星系統的氣態巨行星（圖前）模擬圖。半人馬座α星A位於左上角，半人馬座α星B位於右上角，兩者之間的小光點是地球的恆星太陽。（取自NASA官網， NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt, Caltech/IPAC）

    可能存在半人馬座α星系統的氣態巨行星（圖前）模擬圖。半人馬座α星A位於左上角，半人馬座α星B位於右上角，兩者之間的小光點是地球的恆星太陽。（取自NASA官網， NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt, Caltech/IPAC）

    2025/08/09 21:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST）發現，距離地球約4光年處存在一顆氣態巨行星的強烈跡象，如果獲得證實，它將成為已知距離地球最近、位於類太陽恆星宜居帶的行星，並可能擁有適合生命存在的衛星。

    根據NASA新聞稿和英國廣播公司新聞網（BBC News）8日報導，這顆潛在行星位於三合星系統「半人馬座α星」（Alpha Centauri），美國國家航空暨太空總署（NASA）和加州理工大學的天文學家，去年從韋伯直接成像觀測數據，首次發現它可能存在的跡象，但是後續的觀測未能再次探測到，因此尚須進一步確認。中紅外線觀測和軌道模擬顯示，這顆潛在行星質量可能大約與土星相當，以橢圓軌道圍繞類似太陽的半人馬座α星A（南門二甲）運行，與恆星距離，約是太陽與地球距離的1到2倍。

    牛津大學太空儀器學副教授豪威特（Carly Howett）向BBC表示，「以銀河系尺度而言，它非常靠近，就在我們的左鄰右舍」，在後續觀測中未能再被探測到，可能是因為它位於母恆星後方，或者距離恆星太近而被恆星強光掩蓋。

    這顆行星的性質可能與木星或土星類似，被厚重的氣體雲包覆，因此它本身不適合生命存在，但是如同木星等氣態巨行星一樣，可能擁有冰質衛星，此外，與太陽系的氣態巨行星相比，它離母恆星更近，都增加適居的可能性。

    科技新聞網站Gizmodo報導指出，若這顆潛在行星獲得確認，將打破多項紀錄：將成為天文學史上，第一個觀測到圍繞著一顆年齡、溫度與太陽類似之恆星的系外行星，也是已知距離地球最近、位於類太陽恆星宜居帶內的系外行星，它也將會是迄今以直接成像方式拍攝到、而非透過間接方法探測到，距離母恆星最近的行星。

    這份研究報告已在論文預印本平台arXiv發表，並被「天文物理期刊通訊」（Astrophysical Journal Letters）期刊接受。天文學家接下來打算利用預定2027年啟用的NASA「羅曼太空望遠鏡」，尋找更多這顆潛在行星存在跡象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播