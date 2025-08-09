和平歸功川普！亞美尼亞、亞塞拜然運輸要道命名「川普之路」

川普在白宮見證亞美尼亞總理帕辛揚（右）與亞塞拜然總統阿利耶夫（左）握手言和。（歐新社）

2025/08/09 21:29

〔編譯林家宇／綜合報導〕白宮8日舉行亞塞拜然與亞美尼亞和平峰會，在美國總統川普見證下，雙方握手言和並簽署三方和平協議。為表達對川普團隊居中斡旋的感激之意，協議中達成的重大運輸道路建設，將以川普命名。

位於亞塞拜然境內的納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡區），多數居民為亞美尼亞人，兩國因爭奪納卡控制權衝突長達35年，造成嚴重死傷，歷來國際協調皆告失敗。2023年亞塞拜然重新全面掌控納卡，迫使逾10萬亞美尼亞人遷徙，並展開關係正常化談判。

據美方官員指出，雙方談判仍存分歧，例如亞美尼亞以損害主權為由，拒絕第三方控制穿越其國土、連接亞塞拜然與飛地納希契凡的「贊格祖爾走廊」。不過，亞美尼亞為與美國建立密切關係，並避免在地理上受制於喬治亞與伊朗，最終同意更廣泛協議。

贊格祖爾走廊建設將穿越寬32公里的亞美尼亞領土，連接亞塞拜然與納希契凡，設有鐵路及石油、天然氣管線，並由亞美尼亞提議命名為「川普國際和平及繁榮之路」。川普表示雖非出自己意思，但深感榮幸。

