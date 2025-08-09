為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    穩定軍心！英美邀西方國家安全顧問 商討烏克蘭問題

    英國外相拉米（左）和美國副總統范斯（右）將在英國召開一場西方國家安全顧問參與的會議，討論烏克蘭和平計畫。（美聯社）

    2025/08/09 20:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美俄元首即將舉行峰會討論烏俄停火的消息傳出之際，英國首相施凱爾辦公室9日表示，英國外交大臣拉米和美國副總統范斯將共同召開歐洲和美國國家安全顧問會議，討論俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭。

    《法新社》及《路透》報導，唐寧街十號公布首相施凱爾9日稍早與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄，稱「兩位領袖都歡迎美國總統川普結束這場野蠻戰爭的願望，並同意我們必須繼續向俄國總統普廷施壓，迫使他結束非法戰爭」。施凱爾還在通話結束時，重申他對烏克蘭及其人民的堅定支持。

    與此同時，唐寧街發言人還表示，英國外相拉米和美國副總統范斯9日將在英國會見烏克蘭和歐洲盟友，討論川普總統推動烏克蘭和平的努力，也為川普與普廷的會面做準備，「他們一致認為，這將是一個重要的會議，討論在實現公正、長久和平方面取得的進展」。

    英國政府消息人士透露，預計談判將在倫敦東南部肯特郡持續1天。

    儘管基輔和歐洲各國政府堅持認為，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭必須參與美俄談判，但目前華府和莫斯科都尚未提及烏國是否會參加15日在阿拉斯加舉行的峰會。

