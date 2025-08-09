《華爾街日報》揭俄停火提案 烏克蘭需割讓「這些領土」換和平

普廷（左）提案分階段掌控烏東四州和克里米亞半島，但澤倫斯基（右）堅拒割讓領土。（法新社）

2025/08/09 20:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷本月15日的元首峰會，旨在討論結束烏俄戰爭。《華爾街日報》8日披露，普廷日前透過川普特使魏科夫，向川普提交一份停火方案，提到烏軍交出頓內茨克、盧甘斯克兩州及克里米亞半島，之後再以領土交換方式控制札波羅熱州和赫爾松州，但歐洲和烏克蘭官員對這些提議嚴肅保留，認為普廷只是刻意拖延。

歐洲和烏克蘭官員透露，川普特使魏科夫近日與普廷會面後，將克里姆林宮的全面停火方案帶回白宮，內容提到要求基輔做出重大領土讓步，並推動國際社會承認俄國對烏國東部頓巴斯地區的主權，以換取俄國停火。

知情官員進一步解釋，普廷的意思是，若基輔同意從烏東頓內茨克州全面撤軍，他就同意全面停火。屆時，俄國將控制頓內茨克和盧甘斯克兩州，以及克里米亞半島。該提議可能標誌莫斯科改變先前要求全面控制頓巴斯以外整個前線地區的要求。

歐洲和烏克蘭官員也試圖弄清楚莫斯科提案的其中一個關鍵問題，即同樣由俄軍部分控制的札波羅熱和赫爾松南部地區將如何處理。他們對於普廷究竟是打算凍結現有戰線，或最終完全撤出這些地區，意見不一。美國一名官員則表示，普廷呼籲在這兩個地區目前的戰線暫時停火，之後再與基輔談判土地交換，目標是讓莫斯科完全控制札波羅熱和赫爾松，惟目前尚無法確定俄國將拿出哪些領土作為交換。

兩位歐洲官員表示，在8日的通話中，魏科夫告訴歐洲官員，俄國的提議包括兩個階段。在第1階段，烏國將從頓內茨克撤軍，戰線將被凍結。在第2階段，普廷和川普將就最終和平計畫達成共識，並隨後與澤倫斯基進行談判。

整體而言，歐洲官員對普廷的領土割讓與交換提議持嚴肅保留態度，尤其俄國除了停火外竟不用做出更多承諾，擔心普廷只是藉故拖延，一方面繼續戰爭，一方面迴避美國實施新制裁和關稅。澤倫斯基8日已在社群平台Ｘ發文重申，烏國不會將土地割讓給俄國，並且烏國必須參與任何旨在結束戰爭的談判，「任何不考慮烏克蘭的決定，都意味著違背和平。這些決定不會取得任何成果」。

此外，莫斯科的提案並未直接提及烏國尋求安全保障的問題，包括加入北大西洋公約組織（NATO）。不過，普廷表示，莫斯科將透過立法，承諾不攻擊烏克蘭或歐洲，但歐洲官員對此表示深切懷疑。

分析指出，普廷的策略似乎部分是為了擴大澤倫斯基面對的國內壓力，因為許多烏國人希望戰爭結束，但也反對放棄大片領土。該提案現在可能會將壓力轉嫁給基輔，迫使其達成協議，並幫助莫斯科避開美國新制裁。

