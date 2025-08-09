為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中共高層「北戴河休假」 官媒：60中國專家8/1~8/7參加

    中共中央書記處書記蔡奇（前排中）受總書記習近平委託，3日探望參加北戴河休假的專家。（擷取自X平台）

    中共中央書記處書記蔡奇（前排中）受總書記習近平委託，3日探望參加北戴河休假的專家。（擷取自X平台）

    2025/08/09 22:43

    〔中央社〕新華社報導，8月1至7日有60名來自中國高科技領域、哲學社會科學領域的專家及基礎研究領域青年人才，受官方邀請前往參加「北戴河休假活動」。實際上，這一期間也是中共高層領導人一齊參加「北戴河休假」的期間。

    報導形容，這60名參加「北戴河休假」的人員「從領跑科技前沿的先鋒，到深耕哲學社會科學的泰斗，再到探微基礎研究的新銳」，在各自領域「取得了突出業績，是黨和國家優秀人才的代表」。

    這則報導提到，上述受邀前往北戴河休假的60人中，有8人年齡在40歲以下，最年輕者僅33歲。

    報導說，以中共中央、中國國務院名義邀請優秀專家代表到北戴河休假，是「黨和國家人才工作的一項重要制度性安排」。

    新華社先前報導，中共中央書記處書記蔡奇受總書記習近平委託，3日與中共中央組織部長石泰峰、中國國務委員諶貽琴一同在北戴河，探望上述參加休假的專家。

    根據報導，今年「北戴河休假」活動的主題是「建功新時代」。蔡奇向參加休假者說，希望專家人才們「大力弘揚科學家精神，主動肩負起時代重任，開拓進取、拼搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進黨和國家事業發展作出新的更大貢獻」。

    綜合明報、星島日報等港媒3日報導，蔡奇在北戴河探望參與暑休的專家，意味著中共高層領導人也已進入北戴河暑休，預料半個月後結束返回北京。

