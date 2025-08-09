防疫里程碑 ! WHO宣布肯亞成功消除「昏睡病」

象牙海岸孩童接受抽血篩檢「昏睡病」。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

2025/08/09 19:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）8日宣布，肯亞已成功消除「昏睡病」公共衛生問題，是達成這項目標的全球第10個國家。

昏睡病正式名稱為「非洲人類錐蟲病」（Human African trypanosomiasis，HAT），是一種由寄生蟲「布氏錐蟲」（Trypanosoma brucei）引起的傳染病，透過采采蠅（tsetse fly）叮咬染病人類或動物後傳播，主要流行於撒哈拉以南非洲。

請繼續往下閱讀...

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在聲明中，讚揚肯亞的防疫成就，稱這是「肯亞政府和人民一項具有里程碑意義的成就」，「肯亞加入了愈來愈多擺脫昏睡病威脅的國家行列，這是讓非洲擺脫受忽視熱帶疾病威脅，又邁出重要一步」。

昏睡病感染者初期會有發燒、頭痛、無力等症狀，由於布氏錐蟲能夠突破血腦屏障，入侵中樞神經系統，病情發展到此階段，症狀才較明顯，包括行為改變、意識和感官混亂、協調能力差等，此外，患者會出現白天嗜睡、晚上睡不著等睡眠周期混亂，這也是這種疾病的一大特徵，因此有「昏睡病」之稱。若不加以治療，在病情發展到晚期階段，通常可致命。

世衛指出，長期依賴農業、漁業、畜牧或狩獵的農村居民，遭傳染的風險最高。肯亞的首批病例可追溯至20世紀初。除了肯亞，已消除昏睡病公衛威脅的國家，還包括貝南、查德、赤道幾內亞、迦納、幾內亞、象牙海岸、盧安達、多哥和烏干達。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法