    曾侵占慰安婦捐款！ 南韓前國會議員尹美香建議列特赦名單惹議

    南韓前國會議員尹美香（中）。（歐新社）

    南韓前國會議員尹美香（中）。（歐新社）

    2025/08/09 23:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歷任南韓總統會在每年光復節（8月15日），宣布當年度的特赦名單。南韓法務部赦免審查委員會於7日召開會議，決定向總統李在明建議特赦前國會議員尹美香。尹美香因涉嫌侵占日本軍慰安婦受害者的捐款等，共遭8項罪名起訴，並於去年11月被最高法院判處1年6月徒刑、緩刑3年。

    韓媒《中央日報》今（9日）報導，南韓法律界消息稱，赦免審查委員會建議特赦的對象為，祖國革新黨前代表曹國及其妻子鄭京心、前國會議員崔康旭、首爾市前教育監曹喜昖等，而尹美香也一併被納入名單裡。

    據報導，尹美香曾擔任「正義記憶連帶」理事長，致力於支持慰安婦受害者們，更成功當選國會議員。2020年5月尹美香遭慰安婦受害者李容洙指控，「她30年來利用了慰安婦們。」因此檢方在2020年9月以挪用與詐欺等，共8項罪名起訴尹美香，直到最高法院確定判決為止，共歷時4年2個月。

    於是當尹美香被列入可能特赦的名單時，女性、人權團體皆出面表達不滿。在可能特赦的名單中，曹國也是充滿爭議的對象之一，他因涉其子女升學舞弊、阻礙青瓦台特別監察組調查等，2024年遭最高法院駁回上訴，判2年徒刑確定。

    祖國革新黨前代表曹國。（法新社）

    祖國革新黨前代表曹國。（法新社）

