川普交成績單 半年逾百萬非法移民自行離境

美國警方逮捕示意圖。（法新社檔案照）

2025/08/09 18:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重回白宮後，嚴加打擊非法移民，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）8日表示，自川普1月20日上任以來，已有100多萬名無證移民自行離境，另外，過去3個月「零非法外國人」入境美國。

《法新社》8日報導，諾姆說明川普上任半年多來的移民政策成效，表示除了已有超過100萬名非法移民自願離境，還有數十萬名「非法外國犯罪者」被捕，同時，過去3個月期間，無任何一名非法外國人進入美國。她說，「（這）是我們見到我國史上第一次邊境如此安全」，「我們的最高優先要務，一直是這兩項：保護我們的邊境，和逮捕危險的罪犯」。

請繼續往下閱讀...

國土安全部日前推出應用程式，鼓勵非法移民透過該程式「自我驅逐」。諾姆說，有數千人已利用這個程式「自我驅逐」，「但是我們也知道，數十萬人已自行離境，未利用政府的程式」，「我們相信，自從本屆政府上任以來，已有超過100萬人自行返鄉」。

川普上任後，矢言驅逐數百萬名無證移民，並顯著擴大主管移民事務的聯邦機關移民暨海關執法局（ICE）規模。諾姆說，「總統川普分配給我們資源，去招募增加1萬名移民海關執法局人員，我們開出職缺不到一週，就有超過8萬人應徵」。她表示，國土安全部正致力讓「危險的犯罪非法外國人離開我國，那些殺人者、性侵者、毒販和人口販子等」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法