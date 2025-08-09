回應李在明善意 北韓開始拆除心戰廣播擴音器

從南韓坡州市所見邊境另一邊北韓軍隊崗哨和擴音器。（美聯社檔案照）

2025/08/09 18:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕在南韓拆除兩韓邊境播放反北韓宣傳的擴音器後，南韓軍方9日表示，北韓也已著手拆除平壤設置在邊界、用於廣播干擾噪音的擴音器。

根據《韓聯社》、《美聯社》報導，南韓合同參謀本部9日表示，「已偵測到北韓軍方從週六（9日）上午，在部分前線區域撤除對南韓廣播擴音器」，軍方未說明北韓當天拆除的設備位於兩韓邊界那一段區域，但是表示，需要進一步驗證，才能確定是否拆除所有邊境地區的擴音器，將持續監視北韓軍方的相關活動。

最近幾個月，南韓鄰邊境地區居民抱怨，北韓的擴音器播出惱人的聲音，包括動物嚎叫、鑼鼓聲等，回應南韓的宣傳廣播。

北韓長期以來一直對南韓的心戰廣播和北韓運動人士散發傳單感到惱怒，因其擔心，外界傳入的資訊可能威脅其政權。南韓政治立場屬保守派的前總統尹錫悅任內，在對北韓每日心戰廣播中斷6年後，於去年6月恢復播音，報復當時北韓多次將裝滿垃圾的氣球空飄到南韓。

不過，李在明6月上任後，積極推動改善兩韓關係，4日開始拆除邊界擴音器，國防部表示，此舉「有助於緩解南北韓緊張局勢，同時不影響軍隊戰備」。此外，李在明也要求民間團體，停止散發反北韓傳單，希望這些釋出善意的和解動作，能為兩韓恢復往來鋪路。

