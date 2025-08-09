兔子長「角」模樣詭異 專家：感染病毒

科羅拉多州兔子感染病毒會導致增生疣狀物。示意圖，與此新聞無關。（美聯社檔案照）

2025/08/09 17:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國科羅拉多州科林斯堡（Fort Collins）近日出現一批外觀詭異的兔子，頭部長出黑色的角狀物，引起當地居民關注。科羅拉多州公園與野生動物管理局（CPW）確認，這是由一種病毒引發的病症。

科羅拉多州地方媒體9News網站8日報導，科林斯堡居民和記者，最近都注意到當地的兔子這種奇怪的模樣，居民曼斯菲爾（Susan Mansfield）表示，她是去年冬天首次看到，一隻兔子嘴邊長滿黑色尖刺，「看起來就像黑色的羽毛，或者黑色牙籤，從兔子嘴巴周邊突出」，她原以為這隻奇怪的兔子活不過冬天，但是沒想到，「牠第二年又出現，而且（突起物）長得更大」。另一人形容，「看起來就像臉上長滿外觀如疥癬的增生物」。

該州野生動物局表示，這是由一種病毒造成，在兔子的頭部或臉部，形成類似疣狀的突起，類似良性腫瘤細胞，除非長在眼睛或者嘴部等重要部位，否則不會危及兔子性命，不過，目前沒有已知療法。

野生動物局強調，這種病毒會在兔子間傳播，但是目前所知，沒有證據顯示會感染人類和狗等寵物，以及其他野生動物。儘管這種病毒對公共衛生不構成威脅，該局仍建議民眾保持距離，避免接觸或嘗試協助受感染的兔子。

Some rabbits in Colorado are showing alarming growths. https://t.co/fkeN8gW3vO — 9NEWS Denver （@9NEWS） August 9, 2025

