觀光客失控惹民怨！歐洲各國祭出高額罰款 這些行為千萬別做

2025/08/09 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著觀光人潮大量湧入，歐洲多國針對觀光客行為祭出更嚴格的罰則規定。各地政府表示，這些規範是為了保護當地居民與維持社區秩序，不再容忍失控的觀光行為。

《BBC》報導，為了遏止觀光亂象，歐洲多國熱門旅遊城市祭出新規範並加強執法。以土耳其安塔利亞為例，若旅客在飛機尚未停妥就解開安全帶或起身移動，將被立即開罰62歐元（約新台幣2158元）。在西班牙馬略卡島與伊微沙島，公共場所飲酒最高可處以3000歐元（約新台幣10.5萬元）罰鍰；葡萄牙阿爾布費拉也明文禁止遊客在沙灘以外地區穿著泳裝，違者最高可罰1500歐元（約新台幣5萬元）。

儘管外界認為高額罰款恐影響觀光收入，各地政府強調，相關規範是為了保護在地居民，並維護多數守法旅客的旅遊品質。以西班牙馬拉加市為例，市府推動「讓旅程更美好」10項旅遊行為守則，包括保持安靜、不亂丟垃圾與安全使用滑板車等，違反者最高可罰750歐元（約新台幣2.6萬元）。警方也已在夜生活鬧區及交通樞紐進行取締，街頭亦可見相關宣導看板。

觀光客不當行為引發的反彈情緒已在歐洲持續多年，許多城市陸續對短期租屋設限、加強公共空間管理。儘管罰則在短期內確實具備嚇阻效果，但專家提醒，單靠開罰單難以長遠改善觀光文化，仍需仰賴完善治理與更明確的行為準則。同時也有業者指出，雖然當局已透過旅館海報、宣導傳單與街頭公告進行宣傳，但多數遊客對新規定仍缺乏認知。當局重申，歐洲仍歡迎各國旅客造訪，但前提是尊重當地文化、遵守規範。

