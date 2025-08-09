為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普喬「雙亞」和平協議 伊朗反對「外力干預」

    8日在白宮舉行的和平協議簽署儀式上，美國總統川普（中）以雙手包握住正在握手言和的亞塞拜然總統阿利耶夫（左）與亞美尼亞總理帕辛揚（右）。（歐新社）

    2025/08/09 16:22

    〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗外交部9日對美國川普政府促成其2個鄰國、因領土爭議而敵對多年的南高加索地區（South Caucasus）的亞美尼亞與亞塞拜然簽署和平協議，表示歡迎，但也警告反對外力介入該區。

    伊朗外交部在聲明中表示，伊朗歡迎「兩國最終敲定和平協議的文字」，但也「對任何方式與形式的外國干涉，特別是在（伊朗與「雙亞」的）共同邊界附近（的外國干涉）的負面後果，表示憂慮」。伊朗西北部與「雙亞」接壤。

    在美國總統川普的見證下，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）8日在白宮舉行的儀式上，簽署結束2國數十年衝突的和平協議。

    這對川普爭取諾貝爾和平獎是一大加分，「雙亞」的領導人也允諾會提名川普角逐諾貝爾和平獎；但專家認為，此舉也可能會觸怒將「雙亞」所在地區視為其勢力範圍的俄羅斯，而今連向來與美國關係不睦的伊朗，也以鄰國身分發出警告。

    「雙亞」今年3月就宣布已就和平協議的文字內容達成共識，預告2國可望化干戈為玉帛，握手言和；當時就有消息指出，亞美尼亞已向其背後靠山俄羅斯總統普廷匯報和平協議的內容。

