嚇壞！南韓梨泰院超市員工被捕 竟是伊斯蘭恐怖組織成員

在南韓梨泰院超市工作的外籍男子被捕，警方透露他是巴基斯坦伊斯蘭恐怖組織虔誠軍成員。京畿道南部警察廳示意圖。（圖擷自京畿道南部警察廳臉書）

2025/08/09 17:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！南韓警方本月2日逮捕在首爾龍山區梨泰院超市工作的外籍男子，京畿道南部警察廳安保搜查科8日發表聲明，指稱這名外國人是巴基斯坦伊斯蘭恐怖組織虔誠軍（Lashkar-e-Taiba，LeT）的成員。

據《朝鮮日報》報導，虔誠軍成立於1980年代，在2005年被聯合國認定為恐怖組織，其於2008年11月策劃了印度孟買恐攻，釀166死，並在今年4月對印控克什米爾槍擊，導致28死。

這名男子2020年在家鄉巴基斯坦納羅瓦爾（Narowal）加入虔誠軍，接受機槍、迫擊砲、火箭筒的使用培訓。2023年9月，他向韓國駐巴基斯坦領事館遞交簽證申請，聲稱自己要去南韓企業洽公，成功取得短期工作簽證，但實際上根本沒有這間公司。

據了解，男子於2023年12月順利入境南韓，儘管簽證已於2024年1月到期，但他仍非法滯留在梨泰院地區，警方在接獲國家情報院的通知後連忙將其逮捕。

外籍男子落網後供稱他來韓國只是為了要賺錢，自己雖然知道有虔誠軍這個組織，但他絕對不是成員。不過，警方透露男子入境後並未有任何就業紀錄，被捕時是在超市當臨時工而已，因此他的說法很難令人信服。

另外，儘管男子沒有在南韓境內實施恐怖主義行為，由於他疑似曾參與恐怖組織活動，警方還是按照2016年實施的《恐怖防止法》進行偵辦，接下來將調查他是否在南韓籌集資金匯款給恐怖組織，以及是否有和其他成員聯繫。

