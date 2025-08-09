長崎原爆80週年儀式 市長示警「核戰」逼近

日本長崎9日舉行美國投下原子彈80週年的和平紀念儀式。（路透）

2025/08/09 16:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本長崎市9日舉行美國投下原子彈80週年的和平紀念儀式，市長鈴木史朗在和平宣言中提到，全球紛爭接連發生，使「核戰」危機逼近，呼籲通過對話與交流實現團結。

日本《共同社》報導，長崎原子彈爆炸死難者慰靈和平祈念儀式，在原爆中心地、松山町和平公園舉行。市長鈴木史朗引用已故「日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會」前代表委員山口仙二的演講內容呼籲「No more Hibakusha」（不要再有原爆受害者），敦促各國領袖「實現廢除核武的具體路線必不可少」。

請繼續往下閱讀...

在日本全國仍在世的原爆受害者人數首次少於10萬人、平均年齡也達到86.13歲的背景下，鈴木史朗表達傳承苦難記憶的決心，強烈呼籲充實援護和擴大救濟。

長崎市去年的和平紀念儀式沒有邀請攻擊加薩走廊的以色列，最後除了日本外的七大工業國集團（G7）的大使缺席。今年邀請在日本設有駐外公館的所有國家和地區參加，包括進攻烏克蘭的俄羅斯，也是4年來首次成為邀請對象。實際到場的國家和地區共為94個，不及去年的歷史最多紀錄100個。

在原子彈爆炸時刻上午11點02分，參加者集體默哀。鈴木史朗在和平宣言中，還提及去年獲諾貝爾和平獎的「日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會」，肯定其「證言的力量」在世界發揮作用，要求日本政府簽署並批准《禁止核武器條約》。

原爆受害者代表西岡洋（93歲）在「和平誓言」中強調，「一旦使用核武，一切就都完了」，呼籲不能使用核武。出席儀式的首相石破茂在致辭中表示，堅持「無核三原則」，主旨在實現「沒有核戰爭的世界」及「無核武世界」的國際社會舉措，正是日本的使命。

長崎市政府統計，截至7月底的1年中，新確認有3167名原爆受害者死亡，原爆死難者名冊記載人數增至20萬1942人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法