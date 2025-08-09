擔心美俄簽密約被賣掉？ 澤倫斯基在雙普會前放話打預防針

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷（右）下週在阿拉斯加會面，烏克蘭總統澤倫斯基（中）9日表示已為美俄喬俄烏停戰做好準備，但無法接受以割讓領土來換和平。（美聯社）

2025/08/09 15:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將舉行備受矚目的「雙普會」前夕，烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已準備好與川普以及所有夥伴合作，但不會違反憲法把領土讓給俄羅斯。

針對雙普15日在阿拉斯加碰面時勢必論及俄烏停戰，澤倫斯基說，烏國及其盟友應該共同支持美國為達成停火所採取的所有具有建設性的措施。不過，澤倫斯基也說，烏克蘭不能在領土議題上違反憲法，並稱「烏克蘭人不會把土地讓給佔領者」。

澤倫斯基還在X上發文說，烏克蘭已為能帶來和平的真正決定做好準備，但在此同時，任何不利烏克蘭以及少了烏克蘭參與的決定，都是違背和平、無法獲致任何結果的決定，此等決定注定胎死腹中也行不通，「我們都需要真正的和平，人民會予以尊重的和平。」

澤倫斯基還重申，已準備好與川普以及烏國所有夥伴合作攜手合作，以落實真正與最重要的持久的和平，而且是「不會因莫斯科的慾望而崩潰」的和平。

