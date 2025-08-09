為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    真假？白俄總統盧卡申科暗示將結束獨裁統治

    白俄羅斯總統盧卡申科掌權30年，但他在美媒最新專訪中透露不會再尋求連任。（路透檔案照）

    白俄羅斯總統盧卡申科掌權30年，但他在美媒最新專訪中透露不會再尋求連任。（路透檔案照）

    2025/08/09 15:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）8日報導，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在統治該國30年後，在接受《時代》（Time）雜誌訪問時表示，他將不會再尋求連任。

    據報導，盧卡申科是俄羅斯總統普廷在歐洲的最佳盟友，自1994年以來一直擔任白俄總統，並在今年3月宣誓就職，開啟他的第7個總統任期。白俄反對派認為，今年1月的選舉過程並不民主，但盧卡申科否認任何關於他是獨裁統治者的說法。

    盧卡申科在訪問中指出：「當然，如今我遠非蘇聯人，但蘇聯的原則，那些最優秀的原則，卻始終存在我的心中。我為什麼要拒絕它們？就像美國人不會拒絕他們的歷史一樣，我也是如此。這就是為什麼我們與俄羅斯保持這種友誼，這種最密切的合作。」

    盧卡申科協助俄國在烏克蘭發動戰爭，但白俄經濟嚴重依賴俄國，同時也對歐洲持反對立場。他表示：「西歐可能會迷失方向，普廷可以無視他們。在這種情況下，如果我們與美國達成協議，歐洲人將無路可走」。

    2022年，俄軍穿越白俄領土入侵烏克蘭。盧卡申科還允許白俄成為俄軍的訓練場和俄軍彈藥的儲存庫，並在與川普政府對話時力挺普廷。

    儘管有傳言稱他正在為兒子尼古萊（ Nikolai）接掌國家大權做準備，但盧卡申科告訴《時代》雜誌，他的兒子不會出來參選白俄總統。

