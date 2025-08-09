狂拉肚子搞飛機！美女被當「生化武器」送下機 害停飛取消航班

美國女子在飛機上嚴重拉肚子，導致下一趟航班被迫取消，甚至出動化學災害處理小組清潔飛機，示意圖。（資料照）

2025/08/09 16:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子在飛機上突發嚴重腹瀉，導致原定下一趟航班被迫取消，甚至出動化學災害處理小組清潔。她在TikTok分享經歷，向受影響者致歉。影片一出迅速爆紅，吸引超過2千萬人觀看。

《紐約郵報》報導，美國女子雷納森（Meghan Reinertsen）是個新銳演員，日前從葡萄牙返美準備參加電影首映會時，卻在搭機途中突發嚴重食物中毒。她在TikTok分享，疑似因為前一晚吃了未煮熟的漢堡，登機後腹痛難耐。當時她「全身冒汗，肚子絞痛到快昏倒」，飛行過程中一直待在廁所，不斷腹瀉與嘔吐。

請繼續往下閱讀...

雷納森的情況太過嚴重，空服員通知她，這架原定從印第安納波利斯起飛的航班必須取消，飛機也得停飛接受深度清潔消毒。她說，「他們不確定我是不是從葡萄牙帶回了某種傳染病」。雷納森後來坐上輪椅被送下飛機，出動化學災害處理小組徹底清理飛機。

落地後，雷納森仍未擺脫病痛，她在飯店休息時再度狂拉。儘管身心俱疲，她仍試圖以幽默態度看待這次經歷。她在影片中自嘲，「我就是生化危機本人，我是病原體傳染源」，同時她也對受影響的乘客致歉，「如果航班取消影響了你的人生，我真的很抱歉」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法