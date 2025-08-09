為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    狂拉肚子搞飛機！美女被當「生化武器」送下機 害停飛取消航班

    美國女子在飛機上嚴重拉肚子，導致下一趟航班被迫取消，甚至出動化學災害處理小組清潔飛機，示意圖。（資料照）

    美國女子在飛機上嚴重拉肚子，導致下一趟航班被迫取消，甚至出動化學災害處理小組清潔飛機，示意圖。（資料照）

    2025/08/09 16:59

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子在飛機上突發嚴重腹瀉，導致原定下一趟航班被迫取消，甚至出動化學災害處理小組清潔。她在TikTok分享經歷，向受影響者致歉。影片一出迅速爆紅，吸引超過2千萬人觀看。

    紐約郵報》報導，美國女子雷納森（Meghan Reinertsen）是個新銳演員，日前從葡萄牙返美準備參加電影首映會時，卻在搭機途中突發嚴重食物中毒。她在TikTok分享，疑似因為前一晚吃了未煮熟的漢堡，登機後腹痛難耐。當時她「全身冒汗，肚子絞痛到快昏倒」，飛行過程中一直待在廁所，不斷腹瀉與嘔吐。

    雷納森的情況太過嚴重，空服員通知她，這架原定從印第安納波利斯起飛的航班必須取消，飛機也得停飛接受深度清潔消毒。她說，「他們不確定我是不是從葡萄牙帶回了某種傳染病」。雷納森後來坐上輪椅被送下飛機，出動化學災害處理小組徹底清理飛機。

    落地後，雷納森仍未擺脫病痛，她在飯店休息時再度狂拉。儘管身心俱疲，她仍試圖以幽默態度看待這次經歷。她在影片中自嘲，「我就是生化危機本人，我是病原體傳染源」，同時她也對受影響的乘客致歉，「如果航班取消影響了你的人生，我真的很抱歉」。

    @meghanreinertsen Part 1 of how I personally got a United flight cancelled #storytime #airplane #diarrhea @United Airlines ♬ original sound - Meghan Reinertsen

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播