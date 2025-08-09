敲定「雙普會」前 白宮與烏克蘭、歐洲盟友多次通話

美媒指出，白宮在敲定美俄元首峰會前，與烏克蘭和其他歐洲盟友多次通話討論。圖左為川普，右為澤倫斯基。（法新社）

2025/08/09 15:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》8日報導，白宮在與克里姆林宮敲定美俄兩國總統峰會前，最近幾天頻頻與烏克蘭和歐洲盟友通話討論此事，評估「雙普會」可能達成的停火協議，歐洲盟友會做出何種反應。

報導引述一名白宮官員和一名協助促成美俄談判的歐洲人士說法披露，在川普特使魏科夫轉達俄國總統普廷對於烏俄停火協議的要求後，川普政府持續私下評估歐洲盟友的潛在反應。

這位白宮官員表示，魏科夫本週與普廷會晤後返美告訴川普，普廷已提出俄國同意停止對烏敵對行動的條件。雖然魏科夫拒絕透露俄國開出的條件，但川普8日表示，俄國和烏克蘭之間的土地交換正在討論中，「這很複雜，雙方會進行一些有利於彼此的領土交換，我們會在晚些時候或明天討論這個問題」。

川普上個月還抱怨普廷總是說一套做一套，但8日表現出更樂觀的語氣，「我的直覺告訴我，我們有機會。好吧，你以後會發現，甚至可能今天就會發現，但我們有機會。聽著，這個問題必須解決」。

川普的提議是白宮數月來為結束烏俄戰爭而做出的努力中最新一步，也是川普在競選中再三提及的承諾。美國特使已與俄國官員會面數次，但在結束這場戰爭上幾乎沒有任何進展，而且過去幾月俄軍還展開相當激烈的攻擊。

為此感到沮喪的川普，已將15日設定為普廷同意立即在烏克蘭停火的最後期限，否則將面臨新的嚴厲制裁。然而，川普拒絕透露他是否會兌現承諾，或是會在與普廷達成協議的情況下，給予普廷更多時間。

歐洲盟友對川普逐步打擊俄國的舉措表示歡迎，但也對最新的外交行動保持警惕，希望川普能藉此機會尋求莫斯科讓步。

一位不具名歐洲高階官員表示，普廷願意與川普會面，是因為華府及其盟友的共同施壓，並表示歐洲希望川普的強硬策略能持續下去，「普廷方面終於有所行動，這要歸功於川普允許武器交付（烏克蘭），並採取措施實施制裁。這也表明普廷確實面對巨大壓力，現在我們只需要施加更大壓力，就能取得更好的結果」。

