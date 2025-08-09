「雙普會」促烏俄止戰 5大重點一次看

川普（左）和普廷（右）15日將在阿拉斯加會談，討論終結烏俄戰爭。（法新社）

2025/08/09 15:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷將於本月15日在阿拉斯加舉行會談，以期結束由俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭引發的戰爭。《法新社》整理有關此次峰會重要資訊如下：

時間和地點

川普8日在自家社群平台「真實社群」宣布，他與普廷的會晤將於本月15日在阿拉斯加州舉行，克里姆林宮隨後證實此一消息，稱這次會面「合乎邏輯」。川普還提到，與普廷「將會進行一些領土交換的討論，以造福烏克蘭和俄羅斯」，但為提供更多細節。

請繼續往下閱讀...

為何選在阿拉斯加

俄國於1867年將阿拉斯加出售給美國，阿拉斯加的西端距離俄國最東端不遠，兩地相隔白令海峽。克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，阿拉斯加和北極也是俄美兩國經濟利益的交匯點，而且存在開展大規模互利計畫的前景，「當然，兩國總統無疑將重點討論實現烏克蘭危機長期和平解決的方案」。

鄂夏柯夫也表示，希望下次兩國總統能在俄國境內會面，「我們已向美國總統發出邀請」。

另外，國際刑事法院（ICC）對普廷的逮捕令，也使「雙普會」地點範圍縮小。普廷先前曾提到阿拉伯聯合大公國能是峰會東道主，而媒體猜測土耳其、中國或印度也是可能的會談地點。

烏克蘭總統澤倫斯基是否參與其中

澤倫斯基一直致力於推動烏美俄三方峰會，並多次表示與普廷會面是推動和平進程的唯一途徑。川普特使魏科夫本週稍早與普廷會談時曾提議舉行三方會談，但普廷似乎已排除與澤倫斯基會面的可能性。

今年6月在伊斯坦堡舉行的會談中，俄國談判代表表示，普廷與澤倫斯基的會晤只能在談判的「最後階段」舉行，即雙方就和平條款達成協議後才能舉行。當被問及普廷是否必須與澤倫斯基會面作為美俄峰會的先決條件時，川普8日表示：「不，他（澤倫斯基）不需要。」

上次「雙普會」時間

川普和普廷最後一次同桌而坐是在2019年川普第一任期內，當時是在日本舉行的二十國集團（G20）峰會上。自今年1月以來，兩人已多次通話。普廷也曾在2018年於赫爾辛基與川普舉行峰會。當時，川普似乎站在普廷一邊，反對美國情報部門認定俄國干預美國大選的調查結果。

至於普廷上次在美國境內會見美國總統是2015年的聯合國大會上與歐巴馬會談。

談判立場

儘管烏俄已進行一系列外交努力和多輪和平談判，但雙方似乎並未就停戰達成協議。普廷拒絕美國、烏克蘭和歐洲提出的立即停火呼籲。在6月會談中，俄國要求烏克蘭將軍隊撤出已遭俄國吞併的烏東四個地區，並要求烏克蘭承諾保持中立，拒絕西方的軍事支持，並不得加入北大西洋公約組織（NATO）。

基輔當局希望立即停火，並表示永遠不會承認俄國對其主權領土的控制。不過，基輔也承認，確保俄國歸還佔領的土地必須透過外交手段，而非戰爭手段來實現。

基輔也尋求西方國家提供安全保障，包括部署外國軍隊作為維和部隊來執行任何停火協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法