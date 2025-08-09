美12歲哥哥玩「熱水挑戰」 滾燙水倒熟睡弟弟致嚴重灼傷

美國12歲男童日前因模仿網路惡作劇「熱水挑戰」，將滾燙熱水倒熟睡中的9歲弟弟身上，導致弟弟頸部、胸口嚴重灼傷，隨後緊急送醫治療。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/08/09 15:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州一名12歲男童日前因模仿網路惡作劇「熱水挑戰」，將滾燙熱水倒在熟睡中的9歲弟弟身上，導致弟弟頸部、胸口嚴重灼傷，隨後緊急送醫治療，當地警方提醒家長務必留意孩童網路使用情況，避免意外再度發生。

綜合外媒報導，蘭開斯特郡警局5日發布聲明提及，12歲男童於上月29日在家中利用微波爐煮沸水後，趁其9歲弟弟睡覺時將熱水潑下，造成弟弟當場痛苦尖叫，緊急送往附近醫院燒傷復健中心接受治療。警方未公布傷者詳細病況，不過強調灼傷情形相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

報導提及，所謂「熱水挑戰」（Hot Water Challenge），是一種在社群媒體流行的危險惡作劇，參與者會將滾水潑向他人，甚至挑戰自己吞飲熱水，導致燙傷或致命意外時有所聞。

警方表示，經蘭開斯特郡地方檢察官辦公室審核後，12歲嫌犯將面臨加重攻擊罪與魯莽危害他人罪2項指控，同時強調，社群平台上的「挑戰」影片往往以娛樂包裝危險行為，吸引未成年模仿，家長務必防範。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法