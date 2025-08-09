為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    Omicron最新後裔「平流層」來襲！美45州疫情拉警報

    2025/08/09 13:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新冠疫情再度升溫，罪魁禍首可能是一種被暱稱為「平流層」（Stratus）的新變種病毒，部分報告更指其可能帶有「聲音嘶啞」的獨特症狀。這波夏季疫情正值學童返校前夕，引發病毒可能進一步傳播的擔憂。

    美國新聞網站《Axios》報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，Omicron最新後裔、代號為XFG的「平流層」變種，於今年1月首次發現，至6月底已佔全美病例約14%，成為第三大主流變種株。廢水監測顯示，全美病毒活動等級已升至「中」，在加州等西部地區尤為嚴重；全國更有45個州的病例可能正在增長。

    儘管世界衛生組織（WHO）已將XFG列入其觀察名單，但截至6月份，該變種的公共衛生風險仍被評為「低」。WHO在其報告中表示：「目前已批准的新冠疫苗，預計對此變種在預防有症狀感染與重症方面，將持續有效。」

    「平流層」變種的常見症狀與其他Omicron家族成員相似，包含發燒、咳嗽、喉嚨痛等。雖然有報告特別提及「聲音嘶啞」可能是其特徵症狀，但CDC強調，若出現呼吸困難、持續胸痛或意識混亂等重症警示，應立即就醫。

    CDC建議，若民眾生病，應留在家中並遠離他人。高風險族群則應主動尋求檢測與治療，以降低演變為重症的風險。

