為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    A片劇情！妻子閨密喝酒醉倒 男不顧太太在家趁機硬上

    南韓男子不顧太太在家，趁著妻子閨密醉倒時猥褻。圖為昌原地方法院。（圖擷自昌原地院官網）

    南韓男子不顧太太在家，趁著妻子閨密醉倒時猥褻。圖為昌原地方法院。（圖擷自昌原地院官網）

    2025/08/09 12:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕這根本就是A片劇情！南韓慶尚南道金海市1名30多歲男子，去年11月和妻子、妻子的20來歲閨密在住處喝酒，竟然不顧太太還在家裡就對喝醉的閨密伸出狼爪，如今被昌原地方法院依照「準強制猥褻（利用他人失去意識或抵抗能力後犯案）」判處8個月有期徒刑。

    《韓聯社》報導，受害女子當天喝醉後走到房間休息，發覺男子對她上下其手時曾出聲制止，沒想到色慾薰心的男子走到客廳仍無法壓制獸慾，再度進入房間猥褻女子。

    據了解，涉案男子辯稱當時自己只是搖晃妻子閨密的手臂，想詢問她耳機放哪去了，並未碰觸對方身體的其他地方。不過，昌原地院法官並未採信男子的說法。

    法官指出，受害者在遭遇狼爪後立即穿著睡衣跑出門，哭著向前男友求助，而且被告隔天還傳簡訊給受害者道歉，指稱自己是瘋了才會做出這種事情，再加上受害者對於案發經過描述得非常具體，可見被告是利用她醉醺醺、信任被告一家之下趁機犯案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播