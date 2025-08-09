A片劇情！妻子閨密喝酒醉倒 男不顧太太在家趁機硬上

南韓男子不顧太太在家，趁著妻子閨密醉倒時猥褻。圖為昌原地方法院。（圖擷自昌原地院官網）

〔即時新聞／綜合報導〕這根本就是A片劇情！南韓慶尚南道金海市1名30多歲男子，去年11月和妻子、妻子的20來歲閨密在住處喝酒，竟然不顧太太還在家裡就對喝醉的閨密伸出狼爪，如今被昌原地方法院依照「準強制猥褻（利用他人失去意識或抵抗能力後犯案）」判處8個月有期徒刑。

據《韓聯社》報導，受害女子當天喝醉後走到房間休息，發覺男子對她上下其手時曾出聲制止，沒想到色慾薰心的男子走到客廳仍無法壓制獸慾，再度進入房間猥褻女子。

據了解，涉案男子辯稱當時自己只是搖晃妻子閨密的手臂，想詢問她耳機放哪去了，並未碰觸對方身體的其他地方。不過，昌原地院法官並未採信男子的說法。

法官指出，受害者在遭遇狼爪後立即穿著睡衣跑出門，哭著向前男友求助，而且被告隔天還傳簡訊給受害者道歉，指稱自己是瘋了才會做出這種事情，再加上受害者對於案發經過描述得非常具體，可見被告是利用她醉醺醺、信任被告一家之下趁機犯案。

