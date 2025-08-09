川普單獨會普廷 烏克蘭憂成「雅爾達協定2.0」

普廷（左）與川普將於阿拉斯加會談討論烏俄止戰，但未納入烏方代表，外界憂談判框架恐犧牲烏克蘭核心利益。（美聯社）

2025/08/09 11:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普8日宣布，將於15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會面，討論終結烏俄戰爭；惟烏克蘭與歐洲均未被納入，外界普遍認為短期內難有實質突破。《紐約時報》評析，即便談不出停火，單是美國總統願與普廷同框，已被克里姆林宮視為一記外交得分。

報導指出，自川普一月就任以來，華府與莫斯科多次討論峰會可行性。川普過去因看不到終戰路徑而按下暫停，近期則在新一輪初級與次級制裁期限逼近之際鬆綁；他並以印度持續進口俄油為由，將對印度關稅調升至50％。巧合的是，川普特使魏科夫本週到克里姆林宮晤見普廷，隨後峰會訊息曝光。

《紐時》稱，普廷的世界觀是「強權決定勢力範圍」，類似1945年雅爾達安排。他此次會談可能延續最大化訴求：把烏東視為俄方領土、排除烏克蘭加入北約、防止北約向前蘇聯勢力範圍擴張、限制烏軍規模，並確保基輔政府對莫斯科友善。此前烏俄曾在伊斯坦堡三度會談，莫斯科試圖在談判桌上取得戰場未能獲得的成果。

交易大師的賭注：川普的政治與外交算計

對川普而言，峰會攸關其「超級交易大師」形象與爭取和平仲裁者地位。他對戰事立場曾一度搖擺：早前限縮對烏軍援，二月與澤倫斯基在白宮氣氛緊繃；近月轉為批准更多對烏武器供應，並以「可恥」、「噁心」形容俄軍轟炸。川普更直言：「說實話，我們被普廷丟了很多廢話。」

但美方槓桿有限。俄羅斯憑藉能源外銷承受住既有制裁，美俄雙邊貿易基礎本就不深；華府尚未對俄製品施以如對部分夥伴那樣的高額關稅，也未對最大俄油買家中國出手。川普雖稱「若再壓低油價10美元，普廷就會停止殺戮」，但缺少配套，效果未明。

在關鍵利害關係人缺席下，峰會成果預期受限。儘管戰損沉重，民調顯示多數烏克蘭人反對作出領土與根本性讓步。俄羅斯小報亦質疑，這究竟是解決戰事的實質轉折，還是又一次「虛假起頭、炒作與混亂」。

