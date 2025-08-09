大黑熊闖民宅偷吃牠早餐 博美狗暴怒趕出家門爆紅

加拿大溫哥華一戶人家日前傳出黑熊入侵民宅事件，令人驚奇的是，趕走這隻黑熊的竟然不是人，而是一隻不到3公斤的小型博美犬。（取自YouTube「Kayla Kleine」）

2025/08/09 11:32

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華一戶人家日前傳出黑熊入侵民宅事件，令人驚奇的是，趕走這隻黑熊的竟然不是人，而是一隻不到3公斤的小型博美犬。牠不但毫不畏懼地衝向黑熊，更一路將其驅趕出家門，畫面曝光後引起網友熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月4日，住在西溫哥華的克萊茵（Kayla Kleine）當時為了讓家中通風，將門打開，未料竟有一隻黑熊大搖大擺地走進客廳，甚至還毫不客氣地吃起克萊茵家養的博美犬史考特（Scout）的早餐。

監視器畫面顯示，黑熊一開始在客廳悠哉探險，還對沙發與電視充滿興趣，接著吃起擺在狗碗內的狗糧，沒想到下一秒，一團小毛球從走廊飛奔而出，邊吠邊衝向熊，嚇得黑熊拔腿就跑。

克萊茵事後受訪時表示：「牠就這樣衝出來，我只看到熊從廚房嚇得逃跑，牠真的把熊趕出我們家。」她當下也緊急拿起防熊噴霧，衝出門口查看，沒想到史考特已經成功把熊逼退到圍籬外，還繼續大聲吠叫，展現「家犬」的強大保衛本能。

據了解，這隻黑熊是附近的「常客」，時不時會在社區出沒，但這還是第一次闖入民宅。凱拉也笑說，史考特平時非常黏人又可愛，但也很有個性、很護主，「牠真的很小，但個性超火爆，連我老公都說，牠生氣時真的會讓人害怕。」

而這次英勇事蹟也可能與「早餐事件」有關，史考特是這次事件中的受害者，牠的早餐被熊吃光，可能也是牠會如此生氣的原因。克萊茵打趣說：「我很驚訝牠會這樣做，但牠真的很兇，看到牠全速衝出去，我一點也不意外。」

事後影片曝光後在社群上瘋傳，網友紛紛笑稱：「並非所有英雄都披著披風，或是人類」、「不准搶走我的早餐」、「如果有人敢搶我早餐我也會這樣」、「博美狗煩人的叫聲連熊都怕」、「想像你出去散步，一個起司漢堡開始追你」。

