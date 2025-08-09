出國觀光看這！全球旅遊壓力最大、最小城市排名出爐

2025全球旅遊壓力最大城市排行榜，法國巴黎名列第1。圖為巴黎鐵塔遊客（彭博）

2025/08/09 11:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕想出國觀光的快來參考！西班牙度假屋租賃公司Ibiza Summer Villas，按照遊客密度、犯罪指數、濕度（影響舒適度）、景點評論是否提到壓力、Google搜索趨勢等5大指標，評選出2025全球旅遊壓力最大、最小城市排行榜。

據《紐約郵報》報導，旅遊壓力最大城市第1名為法國巴黎，雖然巴黎擁有美麗風景、平均濕度76％在各都市裡算是中等、犯罪率排名第5，但遊客密度穩居榜首，換算下來每平方公里有45萬664名旅客，在人擠人的狀況下真的放鬆不了。

請繼續往下閱讀...

第2名則是越南河內，主因在於河內濕度84％超過其餘城市，是評比榜上讓遊客感到最不舒適的地方，至於景點評論提到壓力方面也位列第4，Google搜尋趨勢+19％代表有越來越多人將會親身體驗河內的不適感。

旅遊壓力最大城市第3名為中國上海，當地每年吸引3億觀光客，是全球旅客成長最快、人流最密集的都市之一，前往上海旅遊就要做好時常排隊等候、揮汗如雨、搶訂房間的準備。

壓力最大榜單第4至20名分別為德國柏林、越南胡志明、馬來西亞吉隆坡、英國倫敦、香港、埃及開羅、義大利羅馬、荷蘭阿姆斯特丹、美國洛杉磯、美國紐約、紐西蘭奧克蘭、南非開普敦、新加坡、阿根廷里約熱內盧、義大利佛羅倫斯、泰國普吉島、加拿大多倫多。

至於全球旅遊壓力最小城市榜首則是阿拉伯聯合大公國的杜拜，這座城市每年吸引1710萬人前來，遊客密度排名第43代表很少會有人擠人現象，且犯罪率排名第2低、濕度60％讓人感到舒服。另外，杜拜的Google搜尋趨勢下降了79％，顯示觀光客數量將會減少，玩起來會更加舒暢。

壓力最小第2名為德國慕尼黑，當地在安全、氣候和旅客人數之間實現了完美的平衡，遊客密度僅每平方公里2萬7357人，而且只有0.0148％的景點評論提到了壓力，代表觀光客可以在慕尼黑獲得放鬆。

壓力最小第3名由澳洲墨爾本奪得，這座城市的遊客密度排名為第2低，每平方公里只有1265名旅客，濕度52％也讓人心曠神怡，同時犯罪率也相對較低，算是理想的度假勝地之一。

壓力最小榜單第4至20名分別為奧地利維也納、澳洲雪梨、冰島雷克雅維克、土耳其伊斯坦堡、西班牙伊比薩、葡萄牙里斯本、中國北京、韓國首爾、泰國曼谷、捷克布拉格、阿根廷布宜諾斯艾利斯、日本京都、摩洛哥馬拉喀什、匈牙利布達佩斯、日本東京、墨西哥普拉亞德爾卡曼、墨西哥坎昆。

2025全球旅遊壓力最小城市由杜拜奪得榜首。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法