    首頁　>　國際

    太空傳奇謝幕！阿波羅13號指揮官洛威爾辭世 享耆壽97歲

    美國國家航空暨太空總署發表聲明，洛威爾於美國時間7日辭世，享耆壽97歲。（圖擷取自美國國家航空暨太空總署網站）

    美國國家航空暨太空總署發表聲明，洛威爾於美國時間7日辭世，享耆壽97歲。（圖擷取自美國國家航空暨太空總署網站）

    2025/08/09 10:58

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）代理署長達菲週五發表聲明，悼念阿波羅計畫知名太空人、曾化險為夷完成阿波羅13號任務的洛威爾（Jim Lovell），洛威爾於美國時間7日辭世，享耆壽97歲。

    綜合外媒報導，NASA代理署長達菲（Sean Duffy）8日發布聲明，洛威爾的品格與堅定不移的勇氣，協助美國成功登月，並將一次潛在悲劇轉化為寶貴經驗，使我們學到許多，NASA向洛威爾上尉的家屬致上深切哀悼，他的生命與成就，數十年來啟發全球數百萬人。

    洛威爾於1928年3月25日出生於俄亥俄州克里夫蘭，曾就讀於威斯康辛大學麥迪遜分校和美國海軍學院，在1962年被NASA選為太空人。

    聲明提及，洛威爾曾執行2次先驅性的雙子星任務，以及多項阿波羅計畫，幫助國家開闢一條歷史性的太空之路。他在1968年擔任「阿波羅8號」指揮艙駕駛員，與隊友博爾曼（Frank Borman）、安德斯（William Anders）成為首批搭乘土星5號火箭（Saturn V）升空並繞月飛行的人類。

    阿波羅13號於1970年4月11日發射，原定歷時10天，但因服務艙內的氧氣罐爆炸而中止。NASA指出，洛威爾作為阿波羅13號指揮官，在壓力下冷靜指揮團隊，最終安全返回地球，這段經歷也成為NASA日後任務設計的重要借鏡。

    另外，阿波羅13號登月太空艙爆炸事件曾被拍成電影，由湯姆漢克斯主演洛威爾的角色。湯姆漢克斯於IG發文弔念，「有些人敢想敢做，他們有夢想，他們帶領他人去到我們自己不會去的地方」、「洛威爾，在很長的一段時間裡，他比我們星球上的任何一個人都走得更遠，進入太空的時間更長，他就是這樣的人」。

    洛威爾在1968年擔任「阿波羅8號」指揮艙駕駛員，與隊友成為首批搭乘土星5號火箭升空並繞月飛行的人類。（路透）

    洛威爾在1968年擔任「阿波羅8號」指揮艙駕駛員，與隊友成為首批搭乘土星5號火箭升空並繞月飛行的人類。（路透）

    洛威爾於2006年在雙子星12號火箭前向媒體講述他的經歷。（路透）

    洛威爾於2006年在雙子星12號火箭前向媒體講述他的經歷。（路透）

