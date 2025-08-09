為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普與普廷8/15阿拉斯加會面 停火協議涉及領土

    美國總統川普（右）宣布，他和俄羅斯總統普廷將於15日在美國阿拉斯加州會晤。（法新社資料照）

    2025/08/09 07:19

    〔中央社〕美國總統川普今天宣布，他和俄羅斯總統普廷將於15日在美國阿拉斯加州會晤，細節將於稍晚公布。外界關注兩人這場峰會能否為終結俄烏戰爭帶來關鍵性進展。

    川普近來對普廷（Vladimir Putin）讓俄烏戰事拖延感到沮喪，並向他發出最後通牒，要求俄羅斯在8月8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨更嚴厲制裁。

    但川普今天似乎又對和平協議前景更趨樂觀。他下午在白宮向媒體表示，「歐洲領袖希望看到和平。我相信普廷總統也希望看到和平，（烏克蘭總統）澤倫斯基也盼看到」。

    「我的直覺告訴我，我們有機會實現和平。」

    川普隨後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和普廷備受矚目的會晤將於8月15日在阿拉斯加州舉行，細節將於稍後公布。

    川普6日表示，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）與普廷當天稍早針對結束俄烏戰爭進行富有成效的會晤。他還說，可能很快會和普廷、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，商討俄烏議題。

    華爾街日報引述歐洲與烏克蘭官員表示，普廷本週向川普政府提出一項範圍廣泛的停火提議，要求基輔作出重大領土讓步，並推動國際承認俄方的主張，以換取停火。

    歐洲官員對普廷端出的提議嚴重保留，因為這將要求烏克蘭放棄烏東頓巴斯（Donbas）地區，而俄國除停火外幾無其他承諾。

    俄烏戰爭持續超過3年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

