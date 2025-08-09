為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以色列決定全面控制加薩市　國內外抨擊升溫戰事

    2025/08/09 05:03

    〔中央社〕以色列安全內閣批准一項控制加薩市的計畫，此舉恐擴大在這片已滿目瘡痍的巴勒斯坦土地的軍事行動，也引發以色列國內外對近兩年用兵加薩的新一輪強烈抨擊。

    美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在以色列安全內閣批准占領加薩市計畫後，旋即於8日上午透過聲明呼籲以色列即刻收手，並說「此進一步升級將帶來更多殺戮、更多難以承受的痛苦，以及毫無意義的破壞」。

    圖克說：「以色列政府對被占領的加薩走廊進行全面軍事接管計畫必須立即停止。這與國際法院的裁定背道而馳。國際法院裁定以色列必須儘快結束占領行為，以實現業已商定的兩國方案及巴勒斯坦人自決的權利。」

    路透社報導，以色列歐洲一大盟友的德國宣布，將停止向以色列出口可能被用於加薩的軍事裝備；英國及其他歐洲盟國則敦促以色列三思這項升溫加薩軍事行動的決定。

    然而美國川普政府的駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）卻表示，一些國家正向以色列施壓，而不是向2023年對以色列發動襲擊而引爆這場戰爭的哈瑪斯（Hamas），似乎本末倒置。

    但在以色列，遭哈瑪斯武裝分子挾持人質的家屬與在野領袖則批評總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），認為全面控制加薩市的計畫決定將使人質性命陷入危險。

    尼坦雅胡內閣裡的極右翼盟友一直推動全面接管加薩，作為消滅哈瑪斯武裝分子承諾的一環，然而以國軍方警告這可能危及尚未救出人質的生命。

    在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱派軍進入加薩市的決定是一場災難，因為這違背軍方和國安官員的忠告，並指控極右翼的部會首長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）與史莫特里奇（Bezalel Smotrich）拖尼坦雅胡陷入泥淖，最終將導致人質和以軍士兵喪命。

    尼坦雅胡在7日播出的福斯新聞（Fox News）專訪中表示，以軍打算控制整個加薩。他說，以色列不打算永久把加薩走廊控制在手，而是要建立一條「安全緩衝區」，之後將當地交由阿拉伯的部隊管理。

    但尼坦雅胡辦公室8日在安全內閣會議後發布的聲明中表示以軍將控制加薩市，但沒說以軍會否要控制整個加薩走廊。

    以軍先前表示已控制加薩約75%地區。以色列退役准將阿維維（Amir Avivi）估計，若以軍奪取整個加薩市，將使以色列控制區域達到整個加薩地區約85%。1140809

