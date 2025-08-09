為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美媒：川普要美軍準備對多個拉美毒梟動武

    2025/08/09 04:15

    〔中央社〕美國媒體今天報導，在華府今年稍早將多個販毒集團列為「恐怖組織」後，總統川普正著手準備動用軍方力量打擊多個拉丁美洲販毒集團。

    紐約時報指出，川普已指示五角大廈準備開始對被視為恐怖組織的販毒集團動武；華爾街日報指出，川普下令五角大廈準備多項可行方案以便採取行動。

    華爾街日報指出，動用特種部隊和提供情報支援是討論項目之一，且任何行動將與外國夥伴協同展開。

    白宮發言人凱利（Anna Kelly）未證實相關報導，但在聲明中指出，川普「優先要務是保護國土安全，這也是何以他採取大膽舉措，將多個販毒集團和幫派列為外國恐怖組織」。

    美國今年2月將委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、墨西哥「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）和其他6個拉美販毒集團列為恐怖組織。

    川普政府之後又將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel of the Suns）列為恐怖組織，據稱這個集團在過去２０多年來將數百公噸毒品走私進入美國。

    川普於1月20日重返白宮上任首日簽署行政命令，建立指定此類組織的程序，並表示這些販毒集團「對國家安全構成的威脅已超過傳統組織犯罪」。

    在媒體報導美國可能針對販毒集團採取軍事行動後，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天堅持「不容任何對我國的入侵」。

    薛恩鮑姆以盡最大努力向川普展現她正採取行動打擊墨西哥販毒組織；川普指控這些組織將毒品大量走私進入美國，尤其是芬太尼（fentanyl）。

    薛恩鮑姆說：「我們正在合作、也正協同作業，但不容許任何侵入，這點已絕對排除。」

    薛恩鮑姆在晨間記者會表示，她會仔細審視川普的命令，還說她已獲得保證，不會有美軍出現在墨西哥領土的情事。1140809

