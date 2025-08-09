受12日戰爭刺激 伊朗轉向中國北斗衛星導航系統

受到以色列和美國聯手發動攻擊的刺激，伊朗正試圖擺脫對美國全球定位系統（GPS）的依賴，逐漸轉移到中國的北斗衛星導航系統。（美聯社檔案照）

2025/08/09 07:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕受到以色列和美國聯手發動攻擊的刺激，伊朗正試圖擺脫對美國全球定位系統（GPS）的依賴，逐漸轉移到中國的北斗衛星導航系統。分析家認為，此舉可能擴大北京在中東的影響力，並凸顯先進科技正成為新的博弈戰場。

香港「南華早報」8日報導，伊朗通訊與資訊科技部副部長奇察茲（Ehsan Chitsaz）上月受訪時證實，以色列和美國6月轟炸伊朗的軍事及核設施，當時德黑蘭曾刻意干擾GPS訊號，以誤導來襲的無人機或飛彈。

他表示，德黑蘭正計畫將部分基於地理定位的服務，如交通、農業相關服務等，轉移至其他系統，例如中國的北斗系統，已被納入德黑蘭與北京長期合作協議談判中的主要議題之一。

德黑蘭「戰略研究中心」（CSS）研究員達雷尼（Ali Akbar Dareini）指出，基於依賴西方科技的慘痛經驗，轉向北斗系統是伊朗的戰略決策，具有長遠意義，而6月的「12日戰爭」或許是催化劑，促使德黑蘭更快尋求替代方案。

法國格勒諾布爾政治學院（Sciences Po Grenoble）講師南奇尼（Theo Nencini）則認為，伊朗正試圖瞭解防禦系統的漏洞，弄清楚美國和以色列是如何突破通訊系統，暗殺多名伊朗核子科學家和高階指揮官。德黑蘭選擇向中國靠攏，符合北京將自身及其高科技產品，推廣為美國可信替代方案的利益，尤其是在如此敏感的領域。

北斗系統擁有60顆衛星，自2020年起投入全球運行，並沿著「一帶一路」路線推廣，宣稱為將近140個國家提供服務。不過，中國從未證實向任何國家提供北斗的軍事層級應用。

伊朗和中國在北斗領域的合作，據稱早在2020年便已開始，時任伊朗駐中國大使凱沙瓦爾扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）曾向中國官方媒體表示，北京將向德黑蘭提供北斗系統。

那不勒斯東方大學教授法爾德拉（Enrico Fardella）指出，此舉將進一步擴大中國在中東的存在，甚至滲透到軍事生態系統（military ecosystem），因為北斗系統一旦與中國的無人機、飛彈及衛星支援結合，就會變成一個龐大的軍事生態系統，意味著中國可以在不派駐軍隊或硬體的情況下，向伊朗提供協助。

美國在波斯灣地區的盟友，尤其是沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，正不斷增加對中國武器的採購，並引進人工智慧（AI）、第5代行動通訊技術（5G）等尖端科技。法爾德拉指出，中東正逐漸成為科技競爭的新戰場，顯示美中2國在該地區的技術對抗日益加劇，但不是透過基地或炸彈，而是衛星和網路。

