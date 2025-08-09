蒲亭屬意阿聯會川普　美媒揭美俄密議停火方案

2025/08/09 03:03

〔中央社〕美國媒體引述知情人士披露，美俄正尋求達成俄烏止戰的協議，將讓俄國保有侵烏奪取的土地。俄方披露，俄國總統蒲亭有意在阿拉伯聯合大公國與美國總統川普會面。

彭博（Bloomberg News）引述不願具名知情人士透露，美俄官員正就俄佔土地等問題磋商，以便為最快下週舉行的川蒲會鋪路。美方正盡力讓烏克蘭及歐洲盟國接受這紙協議，但結果仍存極大不確定性。

蒲亭要求烏克蘭讓出整個烏東頓巴斯（Donbas）地區給俄國，並承認俄國2014年兼併的克里米亞。這意味目前仍控制盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）局部地區的烏軍需撤走，形同拱手讓出俄軍還未拿下的土地。

知情人士透露，根據目前美俄討論的協議條款，俄國在赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）兩州將沿當前戰線停戰；知情人士強調協議內容遠未底定，隨時可能有所更改。目前不清楚俄國會否退出已佔得的部分赫、札兩州土地，札波羅熱核電廠在俄佔區內。

「華盛頓郵報」指出，蒲亭今天證實將與川普會面的計畫，並說阿拉伯聯合大公國將是合宜的會面地點。蒲亭今天在莫斯科與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed al-Nahyan）會面。

不願具名的白宮官員8日稍早表示，川普只會在蒲亭同意與烏克蘭總統澤倫斯基會面的情況下，才會與蒲亭會談；蒲亭同日則說還不到與澤倫斯基會面的時候。

川普8日稍晚改稱，蒲亭與他會面前不必先答應與澤倫斯基會談。他在橢圓形辦公室簡短答覆媒體時說：「不，他不必。他們（指俄方的人）想與我會面，而我會盡我所能停止殺戮。」

川普去年當選以來，莫斯科一直盼促成按俄方條件結束戰爭的美俄協議，並刻意將烏克蘭與歐洲排除在外。華郵認為，基於川普日前公開譴責俄國對烏克蘭城市的轟炸、並以「瘋狂」來形容蒲亭，此刻兩人舉行峰會將是蒲亭一次顯著的外交翻轉。

迴避停火壓力數月後，如今蒲亭或許寄望於自己有能力在峰會中掌控川普，一如2018年兩人在赫爾辛基會晤般。當時川普在俄國干預2016年美國大選一事上，認同蒲亭否認俄國介入的說法，不認同美國情報機構結論。

俄羅斯問題分析人士指出，蒲亭確信自己正贏得俄烏戰爭，且能實現包括解除烏克蘭軍事力量並阻止基輔加入北約等目標。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）分析師史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在社群媒體發文指出，無論蒲亭以何種措辭表述他的條件，「實際上都是同一要求：烏克蘭停止抵抗、西方停止供應武器、基輔接受俄方條件，等同於事實上的投降」。

一些分析人士指出，川普似乎決心不惜一切代價促成停火協議。

前英國駐莫斯科武官佛爾曼（John Foreman）表示，川普正不智地以死馬當活馬醫的方式推動和平協議，然蒲亭會用一份實則要求烏克蘭投降的「協議」釣他上鉤，「你們會看到事態發展如下：川普被奉承得心滿意足、蒲亭做出象徵性讓步躲開制裁、戰爭依舊持續，最後是俄國舉杯慶祝」。1140809

