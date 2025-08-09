中國大疆無人機全美禁售令迫近 遊說兩黨議員卻吃閉門羹

中國無人機大廠大疆創新（DJI）。（法新社資料照）

2025/08/09 00:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國無人機大廠大疆創新（DJI）面臨今年年底前是否能維持其美國業務的最後期限，該公司正努力遊說美國國會兩黨議員聽取其意見。這家控制美國國內逾70%商用無人機市場的公司，今年迄今已砸40萬美元（約新台幣1200萬元）聘請一支小型遊說團隊，最近更派遣1位駐澳洲的高管前往華府，以因應美國即將對該公司技術實施的禁令。

但大疆表示，他們發出的電子郵件和電話未得到回覆，而且所剩時間不多。

大疆駐澳洲的全球政策主管威爾士（Adam Welsh）表示：「我們在這個問題上已經歷過絞肉機般的考驗，我們很樂意再次經歷絞肉機般的考驗，我們很樂意促成真正意義上的對話。」

與中資短影音平台TikTok（抖音國際板）一樣，大疆在美國的業務正面臨生存威脅，因美國朝野越來越擔心他們在美國收集的數據，可能會被傳送給北京當局加以運用；大疆供應鏈中的硬體產品在離開中國之前，也可能存在安全隱憂。

大疆無人機的價格低於美國競爭對手生產的無人機，其客戶包括電影製作人、農民、執法機構和消防員等各行各業的人士。

美國國會去年12月通過的「2025國防授權法案」中加入了一項條款，要求大疆生產的無人機接受國家安全審查，以確定其收集數據是否存在國安風險，特別是該公司是否遵守中國「國家情報法」等相關法律，配合北京當局要求的任何數據，審查期限將在今年年底到期。

該條款也影響到另一家中國無人機製造商——道通智能（Autel Robotics）。如果上述國安審查證實了這些擔憂，這些中國製無人機可能會被列入美國聯邦通信委員會（FCC）的「涵蓋清單」，該清單禁止任何新型號或新技術在美國銷售或進口。

大疆表示，已準備好接受必要的國安審查，但該公司不知道該與誰溝通。相關法律條款規定，審查應由「適當的國家安全機構」進行，該機構可能是美國國防部或國土安全部、國家情報總監辦公室（ODNI）、國家安全局（NSA）或聯邦調查局（FBI）。

《彭博》報導，威爾士今年7月在華府待了近2週，試圖聯繫美國情報機構，並請求國會兩黨議員進行會談。但大疆試圖進行溝通的國會對中鷹派人士表示，會談永遠不會舉行。

佛州共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）表示：「這（中國）是一個卑鄙的政府，他們（大疆）是其中的一部分，我絕不會這麼做。他們想監視我們。」紐約州共和黨聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）同樣拒絕與大疆對話，其發言人表示，斯特凡尼克不會與「共產中國的幌子組織」會面。

報導指出，反對大疆似乎在很大程度上是美國國會兩黨共識。美國聯邦眾議院能源和商業委員會民主黨副主席帕隆（Frank Pallone Jr.）指出，大疆曾多次被聯邦政府列為國家安全隱憂。

帕隆透過電郵對《彭博》表示：「我絕不會袖手旁觀，接受這種風險，因此我將繼續支持將大疆列入我制定的『安全與信任法』所禁止的電信技術清單。這正是我希望這項法律能夠發揮作用的方式。」

大疆駐澳洲的全球政策主管威爾士坦言：「（我們）不得不面對一種在中國議題上的根深蒂固的群體思維，他們在某些方面或許準確，但關於我們的情況卻肯定不準確，我們正努力尋求突破，爭取得到應有的對待。」

