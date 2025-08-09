為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    習普通話定調中俄關係 馬來西亞宣布川習有望在吉隆坡會面

    馬來西亞首相安華8日表示，川習有望在吉隆坡東協峰會會晤。（美聯社）

    馬來西亞首相安華8日表示，川習有望在吉隆坡東協峰會會晤。（美聯社）

    2025/08/09 00:10

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平於8日晚間與俄羅斯總統普廷舉行電話會談，為即將舉行的美俄領袖會面交換意見。與此同時，馬來西亞首相安華對外透露，預料習近平與美國總川普將出席10月在吉隆坡舉行的東協峰會，屆時有望展開「川習會」。

    據中國央視報導，習近平向普廷表示，中方歡迎俄美持續接觸，以改善雙邊關係並推動烏克蘭危機的政治解決。他強調，複雜問題無簡單答案，中國將堅定支持透過對話協商化解區域衝突。普廷則向習近平說明了俄美近期溝通情況，並重申俄中「全面戰略協作夥伴關係在任何情況下都不會改變」。他同時肯定中國在促進政治解決危機上的建設性角色。

    此次通話是在普廷與川普同意「近日會面」後展開。克里姆林宮透露，雙方將討論結束烏克蘭戰事，川普本已設定8日為俄方同意停火的最後期限，否則將祭出更嚴厲制裁。普廷表示，阿拉伯聯合大公國可作為會談地點，但與烏克蘭總統澤倫斯基會面的「條件尚未成熟」。若會談成真，將是川普重返白宮後與普廷的首次面對面會晤。

    與此同時，馬來西亞首相安華在啟動「東協日」慶典時宣布，習近平預計將出席10月23日起於吉隆坡舉行的東協峰會，與川普、巴西總統魯拉、南非總統拉瑪佛沙共襄盛舉。安華指出，這將是「迄今最高規格的世界領袖聚會」，並強調馬來西亞作為主辦國，必須確保與會領袖「不虛此行」，為世界帶來實質成果。

    分析指出，若「川習會」搶先在APEC韓國峰會前在吉隆坡舉行，將是外交重頭戲，不僅牽動中美貿易走向，更將影響區域安全與全球供應鏈布局。APEC峰會擬於10月30日至11月1日在韓國慶州舉行，習近平、川普二人都可能出席。

