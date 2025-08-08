阻買俄原油拿印度祭旗 彭博專欄作家:美或認定中國大到不能霸凌

川普輕放中國採購俄國原油行徑，引發印度不滿。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普對印度累計課徵50%關稅，以懲罰其採購俄羅斯原油，此舉讓印度大感震驚與憤怒，因為川普似乎僅針對新德里，卻輕放俄羅斯真正的支持者中國。

彭博專欄作家夏瑪（Mihir Sharma）撰文指出，如果控制俄羅斯原油交易真的是川普想要的，那麼中國應該是更為合理的目標。北京對俄國總統普廷提供經濟與政治上有意義的協助遠多於新德里。

但對川普而言，中國現在似乎強大到不能霸凌。美國商務部長盧特尼克近日受訪說，與中國的關稅休兵可能再延長90天，中國獲得比其他國家更長的時間與美國達成貿易協議，而同時中國繼續支持莫斯科。

新德里對未能獲得與北京相同的待遇感到不滿，把怨恨情緒從中國轉向美國。而那些對歡迎美中貿易戰的政策制定者，對於美國不對抗中國反倒是打擊印度，有著不同看法：北京的地位升高，成為唯一能與川普抗衡的國家。

美國作法上的差異令人感到刺痛，部分原因在於俄羅斯能源對印度的重要性不如想像。評級機構ICRA報告說，印度去年財政年度，因採購俄國原油僅省下38億美元，相較之下，其原油進口總額為2420億美元。

鑑於俄羅斯原油的折扣越來越小，新德里多數人認為轉向其他油源，包括美國是遲早的事。然而或許多虧美國總統川普，現在做出這樣的轉變將付出沈重的政治代價，印度總理墨迪的政敵意識到，這是一個在民族主義上壓制他的難得機會。

其他對美國不友善的國家也趁機而入。巴西總統魯拉致電墨迪，希望建立反川普聯合陣線。據報導，兩國高階官員不久將訪問莫斯科，印度總理本人或許前往中國，出席北京主導的上海合作組織高峰會。

墨迪的中國行在1年前是無法想像的，他已經7年沒有出訪中國了，但這不足為奇，因為中國能擺脫印度不得不忍受的攻擊，川普唯一不能霸凌的國家或許也是免於被霸凌的唯一保護來源。

