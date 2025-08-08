為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海衝突兵推引關注 星學者：東南亞國家難置身事外

    新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（左）說，若是台海出事，東南亞國家很難置身事外。（資料照）

    新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（左）說，若是台海出事，東南亞國家很難置身事外。（資料照）

    2025/08/08 23:55

    〔中央社〕外媒指出，有兵推模擬中國封鎖台灣，東南亞各國設法撤離被困在台灣的百萬僑民。新加坡學者莊嘉穎今天說，若是台海出事，東南亞國家很難置身事外；端看東南亞國家是否認知到防止局勢升溫與事後危機處理重要性。

    路透社報導，一場兵棋推演模擬中國軍方對台灣展開海空封鎖，東南亞各國設法撤離被困在台灣的100萬僑民。他們發現須有新加坡空運協助才有可能撤出各自的僑民。

    新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天告訴中央社，關鍵在於若是台海出事，東南亞國家很難置身事外，無論從撤僑人道考量、供應鏈、航海與航空路線、海底纜線等面向多少都會受到影響。

    莊嘉穎指出，如此一來，端看東南亞國家是否意識到，主動避免升溫和出事後所引來的危機處理重要性，或是認為可低調處理、依賴其他國家避過難關，或許這是東南亞國家社會和政治領袖需多思考的課題。

    路透社報導，策劃這次推演的國際戰略研究所（IISS）在聲明中指出，參與者是以私人身分出席，研究所無法就討論內容、出席人士或任何其他事項置評。

    報導指出，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全學者唐安竹（Drew Thompson）並未參與這次推演，但他說，東南亞國家必須在推演和緊急事件討論之外，與台灣建立有意義的非官方關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播