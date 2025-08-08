中國9/1起強制高費率社保 網建議：仿效台灣年改檢討年金政策

中國自9月起嚴厲執行社保繳費，引發廣大網友舉台灣年金改革實例呼籲檢討高福利。圖為上海街頭的外送員。（歐新社檔案照）

2025/08/08 23:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國將自9月1日起嚴格執行強制參加社會保險，引發網友熱議。據中央社報導，有意見引用台灣前總統蔡英文推動軍公教年金改革的案例，主張中國也應調整軍人與體制內人士的優渥福利，而非在經濟低迷時增加一般民眾與小企業的負擔。

中國最高人民法院8月1日發布司法解釋，明定員工與雇主「不繳社保」的私下協議無效，並自9月1日起實施。屆時任何用人單位若逃避繳費，都可能面臨追責與罰款。

請繼續往下閱讀...

中國的社保制度（五險一金）費率偏高，企業繳費可占薪資總額逾4成。微信等社群平台上，不少網友指出，高齡化讓社保收支壓力加大，但此舉將使小企業經營困難、個人負擔沉重，甚至有人形容「等來的不是全民雙休，而是全民社保」。

近期微信上出現多篇探討台灣年金改革的文章。作者認為，台灣在政府堅持與民意支持下，儘管面對利益團體反彈，仍完成軍公教年金改革，值得中國借鑑。

有文章回顧，馬英九執政後期，台灣年金財務壓力急增，2014年甚至被預估10年內破產。蔡英文2016年就任後啟動改革，2017年面對大規模街頭抗爭與政黨反對，仍未退讓。文章引述蔡英文表示，改革是為了保障下一代退休安定，「我們這一代的犧牲，是為了讓下一代更好」。

另一篇文章則分析，中國養老金差距主要受繳費基數、繳費年限與職業年金影響，其中職業年金僅限公務員與事業編制人員，且繳費基數較高。浙江大學研究估算，全國每月領取逾人民幣1萬元養老金者約600萬至700萬人，其中6至7成為公職人員。

分析指出，世界各國社保制度多採強制全面覆蓋，中國問題的關鍵並非「強制性」，而是費率過高與收緊政策的時機不當。當前中國經濟下行、就業困難、企業經營壓力大，不少人連房租都難以負擔，甚至想退出現有保險；官方卻在此時要求全面繳費，引發外界質疑與反彈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法