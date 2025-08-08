為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小馬可仕涉台言論後 菲方發現3艘中國海警船在台灣附近出沒

    3艘中國海警船在菲律賓在離台灣不遠的巴丹群島省（Batanes）附近海域出沒。示意圖。（法新社檔案照）

    3艘中國海警船在菲律賓在離台灣不遠的巴丹群島省（Batanes）附近海域出沒。示意圖。（法新社檔案照）

    2025/08/08 23:05

    〔中央社〕菲律賓總統小馬可仕近日發表涉台言論後，馬尼拉當局今天表示，在靠近台灣的菲國北方偏遠島嶼海域，發現3艘中國海警船，已調遣1架飛機監控它們的「不尋常動向」。

    法新社報導，菲律賓當局在巴丹群島省（Batanes）附近海域發現這3艘中國海警船。巴丹群島是菲律賓最大島嶼呂宋島北方（Luzon）人口稀少的偏遠島群。

    菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）發表聲明指出，他們今天調遣1架飛機，監控這3艘中國海警船在巴丹群島附近海域的「不尋常動向」。

    菲律賓海岸防衛隊表示，他們在菲國城鎮薩布丹（Sabtang）以西約140公里處，發現1艘編號4304的中國海警船，但惡劣天氣導致菲國當局難以接近其他2艘船的位置。

    小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日接受印度媒體專訪時指稱，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。中國外交部今天表示反對，已就此向菲方提出嚴正交涉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播