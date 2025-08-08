路透：不滿川普課高關稅 印度中止對美國軍購

俄羅斯與印度長年保持經濟、軍事領域緊密關係。（美聯社）

2025/08/08 23:15

〔中央社〕路透社引述3名知情的印度官員說法，新德里當局已經暫停向美國新採購武器和巡邏機的計畫，這是美國總統川普對印度出口商品課徵高關稅而引發新德里不滿的第一個具體跡象。

路透社報導，其中兩位消息人士表示，印度本來計劃未來數週內派國防部長辛赫（Rajnath Singh）赴華府宣布相關採購案的其中一部分，但這項行程已經取消。

川普6日對印度商品加徵25%關稅，以懲罰新德里當局採購俄羅斯石油，他還說印度此舉為俄國侵略烏克蘭戰爭提供資金。加上先前課徵的25%，如今印度輸美商品面臨50%關稅，成為遭課最高關稅的美國貿易夥伴之一。

印度國防部和美國五角大廈都沒有回應路透社的置評請求。近年與華府建立密切夥伴關係的新德里當局認為遭到美國不公平地針對，還說華府及其歐洲盟友依據是否符合自身利益而選擇性地繼續跟莫斯科當局進行貿易。

前述軍購案包括印度擬採購通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）生產的史崔克裝甲車（Stryker），以及雷神公司（Raytheon）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的標槍反戰車飛彈（Javelin），相關討論已因關稅問題而暫停。

川普和印度總理莫迪（Narendra Modi）2月曾宣布尋求採購並聯合生產這些軍備的計畫。

兩位消息人士指出，本來辛赫訪美期間還將宣布為印度海軍採購6架波音公司（Boeing）P-8I巡邏機以及支援系統。這些官員更提到，擬用36億美元採購這些巡邏機的協議討論已進入尾聲。

波音、洛克希德馬丁、通用動力地面系統等公司要路透社向印度政府和美國政府進行查詢。雷神公司則沒有回應置評請求。

