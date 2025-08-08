為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美間諜機進入南海爭議海域 情蒐飛行長達10小時

    美軍偵察機RC-135U「戰鬥傳送」（Combat Sent）。（路透）

    2025/08/08 21:23

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，一架負責蒐集雷達訊號的美軍偵察機RC-135U「戰鬥傳送」（Combat Sent），5日被發現在南海爭議海域長時間飛行，疑進行電子情蒐任務，10小時後才離去。

    另據北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在社群媒體公布的資料，美間諜機光是7月就在南海飛行48次，其中4次為RC-135。

    據航班追蹤應用程式「Flightradar24」資訊顯示，5日出動的RC-135U於清晨6點起航，飛行時間達10小時，直到下午4點返航，期間巡航南沙群島和西沙群島兩大南海爭議區域。另據飛行記錄，該機自7月1日起，已至少進行11次疑似電子情蒐飛行任務，地點包括中國航空母艦駐紮的海南省周邊區域。

    五角大廈通常不會揭露軍事行動特定細節，但從美空軍對戰鬥傳送的說明來看，該機任務為替美軍情報鏈的決策，蒐集戰略電子偵察訊息，鎖定並辨識外國部隊的陸、海、空雷達訊號，偵蒐並仔細檢驗每個系統，為戰鬥飛行員提供分析。

