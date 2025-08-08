對台施壓動作不斷 陸委會：中共藉「3個80週年」主張對台主權

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，中共對日戰爭毫無貢獻。（資料照）

2025/08/08 21:15

〔中央社〕大陸委員會（陸委會）今天發布今年第2季中國大陸情勢報告。報告提到，中共藉由「3個80週年」主張對台主權，對台施壓動作持續不斷。

報告提到，中共強調今年是抗戰勝利、台灣光復、聯合國成立「3個80週年」，持續透過媒體宣傳、兩岸交流活動等主張對台主權。

報告舉例中共作為。例如中國大陸領導人習近平5月在俄羅斯媒體發表署名文章，內容指稱「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」、「開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權」。

例如中國大陸全國政協主席王滬寧6月在海峽論壇大會開幕致詞時強調，「台灣光復是中華兒女的民族記憶和共同榮光，歷史必須銘記，勝利成果必須維護」。

報告指出，中共持續對台施壓，包括片面宣布啟用M503航線W121銜接航線、商務部公告將8家所謂「助獨」台灣實體列入出口管制名單、中國大陸國台辦宣布懲戒民進黨立委沈伯洋父親沈土城擔任負責人的企業。

中共對台軟硬兼施，施壓同時也舉辦兩岸交流活動，邀請兩岸媒體人在陸參加峰會，透過該場合宣傳對台政治主張，試圖形塑兩岸交流勢不可擋氛圍。

中國大陸相關部門持續推進多項「促融」措施，強調福建對台的先行示範作用；為了延攬年輕族群，祭出第1次申辦台胞證免證件費措施，試圖招手「首來族」赴陸。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天在例行記者會上表示，中共對日戰爭毫無貢獻，正是因為沒有貢獻，所以需要花費很大的力氣來證明有貢獻，80週年相關系列紀念活動都是為了這個目的在服務。

