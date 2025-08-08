為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中俄元首通話 普廷向習近平說明美俄接觸溝通情況

    中國國家主席習近平今天「應約」與普廷通話。（美聯檔案照）

    中國國家主席習近平今天「應約」與普廷通話。（美聯檔案照）

    2025/08/08 20:25

    〔中央社〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷近期可能會面下，中國國家主席習近平今天「應約」與普廷通話。普廷說明美俄最近接觸溝通情況，並指「俄中全面戰略協作夥伴關係」任何形勢下都不會改變；習近平則說，中方樂見美俄保持接觸，改善彼此關係。

    央視新聞報導，普廷（Vladimir Putin）向習近平介紹了俄方對「烏克蘭危機」當前形勢的看法，以及美俄最近接觸溝通的情況，並指俄方高度讚賞中方為政治解決烏克蘭危機發揮的建設性作用。

    普廷強調，「俄中全面戰略協作夥伴關係」任何形勢下都不會改變，俄方願繼續與中方保持密切溝通。

    根據報導，習近平向普廷闡述了中方的原則立場，指「複雜問題沒有簡單的解決辦法」。無論形勢如何變化，中方都將堅持一貫立場，堅持（對俄烏戰爭）勸和促談。

    習近平說，中方樂見美俄雙方保持接觸，改善彼此關系，推動「烏克蘭危機」政治解決進程。

    報導提到，兩人積極評價中俄「高水平政治互信和戰略協作」，一致同意共同推動兩國關係取得更大發展。雙方並將通力合作，籌備好上海合作組織天津峰會，辦成一屆「友好、團結、成果豐碩」的峰會，推動上海合作組織實現高品質發展。

    克里姆林宮7日表示，川普（Donald Trump）與普廷之間的峰會最快將在下週舉行，雙方「原則上」已針對會議場地達成一致共識。而華盛頓郵報6日報導，一名白宮官員表示，川普有意近期與普廷會面，雙方最快可能下週見面。

