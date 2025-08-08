中國清查屈公病 竟「半夜擅入民宅抽血」

中國廣東湛江家長反映，住家所屬村委會半夜在未經允許下，擅自帶人進入家中為2名幼年子女抽血檢查。（擷取自微博）

〔中央社〕中國廣東屈公熱疫情仍在擴大，確診病例已達8000例。但廣東省湛江市有家長反映，住家所屬村委會半夜在未經允許下，擅自帶人進入家中為2名幼年子女抽血檢查，且有員警駐守，被質疑彷彿重演COVID-19疫情時「動態清零」的過度防疫做法。

綜合新京報等中國媒體報導，當地村委會人員說，之所以進入民宅為幼童抽血，是因為她的兒子先前已有發燒症狀，依規定需要進一步檢查，但一直聯絡不上家長，在涉及「公共安全」才聯繫員警前往。目前湛江市霞山區衛健局已介入調查此事。

根據報導，湛江市霞山區霞山村一名單親媽媽7日反映，她獨自撫養一兒一女在當地打工租屋居住，白天照顧孩子唸書及起居，晚上打工上夜班。4日凌晨1時30分左右，霞山村村委會在沒有經過她同意下找到房東，並帶著幾名身分不明者逕行進入她家，強行為2個孩子抽血。

根據報導及監控影像，這些逕行進入上述民宅的「工作人員」，既沒有穿著制服也沒有佩戴識別證件。而在抽血的過程中，還有員警在門口把守。

面對家長及外界質疑，此舉重演COVID-19「動態清零」的層層加碼防疫，管轄霞山村的工農街道辦事處人員表示，因為當地先前上門清查時，孩子曾表示最近有發燒，因此需進一步核查是否罹患屈公病。工作人員曾為此聯絡家長，但家長不配合，基於涉及公共安全，才聯繫員警聯合上門執行抽血。

霞山村村委會工作人員則說，這名家長的兒子日前發燒到診所看病，診所依規定上報後，衛生部門多次聯絡家長未果。在依規定需要盡快確認是否感染屈公病下，才委派醫師及員警前往確認，並協調房東開門進行抽血，所有做法「合法合規」。

