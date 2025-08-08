畫面曝光!塞爾維亞部長直播突中風 一度危急幸搶救後甦醒

格利希奇直播中左臉抽搐，緊急送醫搶救。（圖擷取自X@MarioBojic）

2025/08/08 20:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）最親信的公共投資部部長達爾科．格利希奇（Darko Glišić），4日電視台直播節目時突中風。畫面顯示他左半邊臉部抽動、語句中斷，隨後表情僵硬、陷入昏迷，節目緊急中止。緊急送醫進行腦部手術，術後一度插管、病情危急，幸經搶救後甦醒，目前雖意識清醒，但語言能力受限。

綜合《Index.hr》與《Blic》報導，衛生部長隆查爾（Zlatibor Lončar）證實，格利希奇送醫時已無意識，診斷顯示腦內出現血栓與出血交錯情形，所涉腦血管正是掌管語言及身體一側活動的重要通道，手術由多組團隊聯合執行，歷時超過一般標準時間。

UDARNO: Hitno prekinut program na Pinku! Glišić se šlogirao u sred emisije?!



Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću naglo je pozlilo uživo u jutarnjem programu na Pinku. pic.twitter.com/otIuN977tP — Mario ZNA （@MarioBojic） August 5, 2025

所幸在發病後15至20分鐘內即送抵醫院，並於黃金1至2小時內完成手術。衛生部表示，格利希奇現已轉至加護病房接受24小時密切監控，儘管言語能力仍受限，但甦醒為一大正面指標。

總統武契奇也親自於深夜前往醫院探視格利希奇，並在Instagram上發文表示：「Darko 是我的兄弟。他甦醒了，我與他交談過，雖然仍吃力，但我無比欣慰。這是希望的訊號，塞爾維亞不會被打倒」。

根據醫學說明，腦中風初期症狀包括臉部或肢體單側無力、語言困難、視線模糊與平衡障礙，若涉及控制語言與運動的腦區，將大幅影響患者復原速度。醫界強調，儘早辨識症狀並即刻送醫，是挽救生命與功能的關鍵。

