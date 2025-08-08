為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普、普廷見面在即！波蘭總理：有望「凍結」烏俄戰爭

    圖斯克（右）和澤倫斯基（左）今年1月在華沙會面。（歐新社檔案照）

    圖斯克（右）和澤倫斯基（左）今年1月在華沙會面。（歐新社檔案照）

    2025/08/08 18:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普表示，將在下週和俄羅斯總統普廷會面後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）8日表示，烏俄戰爭「暫停」或許已經近了。

    《路透》8日報導，圖斯克與烏克蘭總統澤倫斯基通話後表示，「有一些訊號，同時，我們也有一股直覺，就是或許衝突凍結—我不想說是結束，而是凍結——是更近，而非更遠了」，「有這樣的希望」。

    他指出，澤倫斯基「非常謹慎但是樂觀」，烏克蘭也亟欲波蘭和其他歐洲國家扮演一角，為達成停火、以及最終和平解決方案出謀劃策。

    俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭以來，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的波蘭，一直堅定支持其鄰邦烏克蘭。

    澤倫斯基8日與圖斯克討論了一系列議題，除了烏俄戰爭解決方案，也討論聯合國防採購計畫，以及烏國加入歐盟進程之事。他發文表示，與圖斯克談了「可行的外交選項，並且同意共同協調、合作促進兩國共同的歐洲利益」，「烏克蘭、波蘭和其他歐洲國家也一樣，都需要強大的基礎支持其安全和獨立，而可靠的和平是一切的基本」。

