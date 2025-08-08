「逼宮石破」新進展！自民黨啟動「提前選總裁」徵詢程序

日本首相石破茂。（法新社檔案照）

2025/08/08 18:27

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨今天下午召開「兩院議員總會」，決定交由黨總裁選舉管理委員會，確認黨籍國會議員和都道府縣地方黨部對於提前舉行總裁選舉的意向。反石破派人馬雖仍嫌不足，但也認為這對推倒石破已往前邁進一步。

對於意向徵詢的時間和方法目前尚未確定，不過幹事長森山裕在會後受訪時表示，若依黨章完成必要程序提前舉辦總裁選舉，石破將可再次參選，他表示，那是他個人的決定，沒有什麼可以阻止他這麼做。

請繼續往下閱讀...

自民黨黨章並沒有「罷免總裁」的規定，但可以提早進行總裁選舉。石破的任期至2027年9月，若提前舉行總裁選舉，等於是實質的罷免，但依黨章必須有黨籍國會議員和都道府縣黨部代表總數過半同意。

由於兩院議員總會並沒有地方黨部代表參加，所以無法代為決定，今天的會中決定將是否提前舉辦總裁選舉一事，交給黨的總裁選舉管理委員會接手進行意向徵詢。如果同意提前選舉的人數過半，總裁選舉就必須提前舉行，這是自民黨在1955年成立70年來的創舉。

「兩院議員總會」今天下午2點半在自民黨總部召開，由於正逢日本盂蘭盆節連假前夕，多位議員早已返鄉，今天共有253位議員出席，35人發言，會議也在預定的2小時後於下午4點半結束。

自民黨在參院大敗後於上月28日召開「兩院議員懇談會」，會議長達4個半小時，大多數議員發言要求石破為敗選負責下台，但因懇談會並沒有議決權，形同「放砲大會」，即使砲聲隆隆，石破在懇談會中仍數度打瞌睡，會後更向媒體表達留任的決心。

由於黨內反彈力道並未減退，黨中央被迫在今天召開具有議決權的「兩院議員總會」，但擁石破派的黨幹事長森山裕，在總會召開前即宣布總會並沒有決定總裁去留的權限。反石破派對今天的總會並不抱太大希望，以為可能又是另一種形式的放砲大會。

石破在今天會議開頭的致詞中提及日美關稅、農業政策及防災等事項，強調「繼續承擔對國家的責任」，並無下台的意向。而森山裕則報告將於本月底前提出參院大選的檢討報告書，其中也可能包括幹事長的去留。

據反石破派的參議員青山繁晴表示，會議在開始1個小時後，兩院議員總會長有村治子，也就是今天的會議主席，突然提議將討論範圍縮小在是否提前舉行總裁選舉一事，石破頓時臉色大變，但會場的氣氛也跟發生變化，所有人都開始討論起是否舉行自民黨創黨70年來首次的總裁提前選舉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法