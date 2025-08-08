龐貝灰燼下的「第二人生」曝光 新考證揭開災後難民營生活

龐貝古城考古公園6日提供照片，新遺跡證據顯示，火山爆發後有倖存者重回龐貝生活。（法新社）

2025/08/08

〔編譯管淑平／綜合報導〕一般普遍認為，義大利龐貝城（Pompeii）在西元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）猛烈爆發中化為灰燼，但是考古學家6日表示，新證據顯示，當年災後有倖存者重回龐貝居住。

《法新社》6日報導，龐貝古城考古公園6日指出，根據最新挖掘的發現，據信當時一些無力在他處重新展開新生活的災民，重回這座被火山爆發摧毀的城市，另有一些新來的居民，期望從瓦礫堆中找罹難居民遺留的貴重物品，「從考古資料判斷，此地必定是一個臨時的聚落，人們在沒有一座羅馬時期城市通常具備的基礎設施和公共服務下，以非常惡劣的條件生活」。

在遺址公園的南區塊（Insula Meridionalis）新的挖掘工作，揭露火山爆發後，對建築物的改建、居家活動以及為了重新利用廢墟所作調整等跡象。災後重返龐貝城的居民，多半棲身原有建築的上層樓，由於建築物遭被火山灰埋沒，原本的地面層空間已成地下室，被改造成簡易地窖，設有爐灶和磨坊。

龐貝遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）說，「西元79年後的龐貝面貌現在更清楚了：更像是一處臨時、條件惡劣的灰色聚落，存於仍可辨識的古城殘跡間的一種難民營、貧民窟」。

考古團隊相信，這些災後臨時聚落，一直維持到西元5世紀，另一場火山活動迫使人們徹底放棄這座城市。

過去的探勘也曾發現曾有人重回龐貝城居住的跡象，不過，在亟欲保存色彩鮮豔壁畫和仍完整的住家面貌下，這些隱晦痕跡往往未留下紀錄就被清理掉。考古學家估計，西元79年的火山爆發造成龐貝15%到20%的人口喪生，多半死於火山噴發高熱氣體造成的熱休克或者被火山灰掩埋。

龐貝遺址考古持續有新發現。（美聯社）

