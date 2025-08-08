毒殺公婆還不夠 澳洲驚世媳婦曾3度企圖毒殺老公

2025年7月9日，1名男子行經澳洲墨爾本街頭壁畫，該畫主人翁是以毒菇牛排毒殺親人而被判有罪的澳洲驚世媳婦艾琳˙派特森。（法新社）

2025/08/08 18:08

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據因噤口令失效而於8日公開的證詞，上月才被定罪的澳洲驚世媳婦、毒菇牛排殺人案兇手艾琳．派特森（Erin Patterson），還曾3度試圖以義大利肉醬麵與印度咖哩雞（chicken korma curry）殺害老公。

2023年7月，熱愛烹飪的艾琳在招待親友吃午餐時，加入世上最致命的真菌「死帽菇」（death cap mushroom），導致包括公婆在內共3人死亡；儘管艾琳堅稱牛排中摻入致命毒菌純屬意外。但澳洲陪審團仍在上月作出裁示，艾琳的3項謀殺罪與1項謀殺未遂罪的罪名均成立。

為讓艾琳能獲得公平審判，對導致艾琳做出下毒殺人之舉的一系列可能有害的指控，事先並未透露給陪審團。8日，澳洲最高法院法官貝爾（Christopher Beale）駁回讓這些對艾琳的指控持續保密的申請，若干對艾琳不利的資訊就此曝光。

其中包括警方曾做出1項未在審判中進行審理的指控，即艾琳在2021年與2022年之間，曾3度企圖殺害已分居的老公西蒙（Simon），手法是烹煮有毒的義大利肉醬麵、咖哩雞與蔬菜捲給老公吃。

西蒙在去年10月的審判前聽證上說，艾琳曾要他品嘗她做的咖哩；2022年，他在露營時吃了艾琳提供的淡味印度咖哩雞後病倒…「起初覺得熱，特別是頭，然後是噁心想吐」。

西蒙最後陷入昏迷，經手術切除部分腸道後保住一命；他事後告訴醫生，他懷疑艾琳可能故意下毒害他。

此外，當時治療西蒙的醫生以及西蒙的親友也在去年的審判前聽證上說，西蒙確實曾表達擔心遭艾琳下毒殺害，因此不敢再吃艾琳準備的食物。

澳洲驚世媳婦艾琳˙派特森的老公西蒙˙派特森，攝於今年5月1日離開法院。（美聯社檔案照）

