天然礦泉水人設翻車！沛綠雅爆非法過濾水源 違反歐盟法規

礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）為因應氣候變遷與水源污染問題，非法使用過濾技術，違反歐盟「天然礦泉水」標準。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕法國知名礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）捲入一場嚴重的信譽危機。調查發現，為因應氣候變遷與水源污染問題，該品牌非法使用過濾技術，違反歐盟「天然礦泉水」標準。這不禁讓外界質疑，若水源需經處理，「天然」的價值何在？

《BBC》報導，沛綠雅因水源處理方式引發爭議。調查指出，該品牌在法國市售的礦泉水中有至少三分之一使用紫外線、碳濾器與超細微濾網等方式處理水質，雖然水本身仍可安全飲用，但依據歐盟規範，「天然礦泉水」必須從水源至瓶裝全程不經任何人工處理。專家直言，若業者必須過濾水源，代表他們已意識到水質出了問題。

《世界報》和法國廣播電台聯合調查發現，沛綠雅的母公司雀巢（Nestlé）與法國政府官員涉嫌聯手掩蓋水源污染事件，甚至修改相關規範，使其行為合法化。法國參議院調查報告更直指政府有「蓄意隱匿」的行為。對此，總理辦公室承認在判斷上確實出現「誤判」，但強調未對公共健康構成危害。

水文學家哈齊薩（Emma Haziza）表示，氣候變遷導致南法地區自2017年起連年乾旱，另外該地區水源也出現農藥、人類排泄物等污染物滲入跡象，顛覆以往認為「深層含水層不會受污染影響」的認知。而沛綠雅水源所在地靠近地中海，該地區人口稠密、農業密集，是最早受影響的區域之一。專家呼籲若不儘速改革水資源管理體系，將有更多品牌面臨相同危機

面對信任危機，沛綠雅正積極轉型，推出氣泡風味飲料，該系列產品不標榜「天然礦泉水」，因此可合法使用過濾技術。雖然原有沛綠雅產品線仍持續生產，但已停止使用具爭議的0.2微米超細微濾系統，改為政府同意的0.45微米濾網。不過，沛綠雅是否仍能維持其「天然礦泉水」的品牌形象，仍有待歐盟審查與消費者認定。

